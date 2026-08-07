Kočířová se stala juniorskou mistryní Evropy v individuálních závodech podruhé v kariéře. Už před dvěma lety jako patnáctiletá vyhrála kontinentální šampionát na kanoi. Na červencovém juniorském mistrovství světa v Krakově získala čtyři medaile: stříbra na kajaku, na kanoi a v kayakcrossu, v časovce kayakcrossu pak brala bronz.
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V patnácti juniorskou mistryní Evropy. Kanoistka Kočířová vládla v Krakově
„Cítila jsem se před finále hodně nervózní, i když jsem věděla, že na to mám. Pak jsem se ale lekla v druhé bráně, loď mi zalila voda a musela jsem ji znovu rozjíždět,“ uvedla na svazovém webu Kočířová.
„V cíli to byl neuvěřitelný pocit, vedla jsem, a přestože jsem nevěděla, jestli mi to bude stačit, byla jsem spokojená. Teď jsem šťastná a nemůžu uvěřit, že jsem to na kajaku dokázala. Zítra mám ještě singl (kanoi). Je to můj poslední rok v juniorech a takhle končím!“
Ve finále zajela Kočířová bezchybnou jízdu a zvítězila o 2,51 sekundy před Němkou Novou Müllerovou. Třetí skončila s odstupem 4,73 Slovenka Karolína Abrahamová a o 34 setin připravila o bronz druhou českou finalistku Vaculovou.
Ve středu v Épinalu Kočířová, Vaculová a Barbora Ondráčková vyhrály závod hlídek. Mezi juniory česká výprava ve finále zástupce neměla.
V kategorii do 23 let obsadil Michal Kopeček pátou pozici, jen 14 setin od bronzu. Vítěz semifinále Martin Rudorfer byl ve finále sedmý. Mezi ženami v třiadvacítce byla nejlepší z Češek Klára Mrázková desátá.
V sobotu se bude bojovat o čtyři sady medailí na kanoi.