Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Synové fandí Kubovi víc než mně, přiznává Prskavec. Krejčího styl ale úspěch neslavil

Alžběta Marešová
  16:53
Jiří Prskavec na tiskové konferenci po sezoně.

Jiří Prskavec na tiskové konferenci po sezoně. | foto: ČTK

Jiří Prskavec na vodě v Troji během SP kajakářů
Jakub Krejčí (vlevo) a Jiří Prskavec na vodě v Troji po závodě Světového poháru
Čeští vodní slalomáři na tiskové konferenci před Světovým pohárem v Troji....
Jiří Prskavec během klání Českého poháru v Troji.
10 fotografií
Součástí české reprezentace je s jedinou výjimkou nepřetržitě od roku 2011, aspoň jednu individuální medaili přivezl ze Světových pohárů, mistrovství Evropy nebo světového šampionátu každoročně – až do letoška. „Někdy to přijít muselo,“ říká smířlivě k nepovedené sezoně kajakář Jiří Prskavec, zároveň už ale plánuje, jak se k předešlé sklizni cenných výsledků vrátit.

Víc než to, že letos do jeho sbírky nepřibyla žádná individuální medaile, Prskavce na konci sezony mrzí, jaké ho na závodech provázely pocity. „Ani jednou jsem nedokázal předvést top výkon. Vždycky přišla nějaká chyba, a to bych hodnotil jako nejhorší,“ povzdechne si.

„Samozřejmě v našem sportu je běžné, že se chybuje, ale já nedokázal v žádné finálové jízdě zajet tak, jak bych chtěl. To bylo nejbolestivější. Třeba ta chyba ve finále mistrovství světa… Kdybych byl ve formě jako dřív, tak bych ji dokázal zbytkem jízdy eliminovat.“

Právě červencové mistrovství světa v Oklahomě pro něj bylo zlomem, kdy si uvědomil, že předsezonní změny v přípravě nevyšly podle plánu. „Všechno směřovalo k tomu, že to bude dobrý, a ono to dobrý nebylo,“ rekapituluje třiatřicetiletý kajakář.

Před letošní sezonou se snažil inspirovat u reprezentačního parťáka Jakuba Krejčího, nabrat svaly a jít na výkon víc přes sílu. Jenže takový přístup mu vůbec nefungoval.

„Kuba je předpisový příklad kluka, který má obrovskou výbušnost a je extrémně silný. Kolikrát je schopen tu vodu tak nějak přeprat, což já jsem nikdy nebyl. Letos jsem se na větší výbušnost a sílu zaměřil, ale v pocitech na vodě se to neprojevilo tak, jak jsem si představoval.“

Jakub Krejčí (vlevo) a Jiří Prskavec na vodě v Troji po závodě Světového poháru

Ukázalo se, že tři až čtyři kilogramy nabraných svalů jeho stylu a technice nesvědčí. „Spíš se váha projevila tak, že mi loď po vodě tolik neklouzala. Každá jízda mě víc bolela a pocity jsem měl horší než normálně,“ popisuje.

Pro příští sezonu se proto chce znovu vrátit k přípravě a technice, se kterou dokázal v předešlých letech excelovat. „Takže míň jídla a víc sportu,“ směje se s vidinou toho, že hmotnost, kterou v zimě poctivě nabíral, teď potřebuje zase shodit.

Tady bude olympiáda. U dálnic a raftařů. Dva tisíce kilometrů od Los Angeles

Příští rok bude klíčový vzhledem ke kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ta se nově počítá podle devíti předem určených závodů. Tři klání už mají slalomáři za sebou, šest jich čeká v následující sezoně. Přestože byl Prskavec letos od předních příček daleko, stále tak není v jeho cestě na čtvrtou olympiádu nic ztraceno.

„Šanci se nominovat stále mám, i když není nějak extra veliká. Bude záležet na tom, jak to bude jezdit mně i ostatním klukům,“ přemítá.

Už teď ale plánuje, jak si přípravu zpestří – třeba tréninkovým kempem v německém Augsburgu, kde nepobyl delší dobu už několik let. „V místě Světových pohárů nikdy netrénujeme tolik, jako při mistrovství světa nebo Evropy, protože tam nikdy není před závody tolik času. Teď ale bude důležitých všech šest závodů v sezoně, což jsem ještě nikdy nezažil,“ upozorňuje.

Je lehký paradox, že sezona, na které Prskavec jen těžko hledá nějaká pozitiva, byla jinak pro slalomáře nadmíru úspěšná. Především mistrovství světa v Oklahomě, kde česká výprava získala tři individuální zlata v olympijských disciplínách (tedy půlku možných), se zapíše do vodácké historie. Úspěšný rok završili Češi na mistrovství Evropy, kde získali další tři individuální tituly.

Kajakář Krejčí je zlatý! Vystřídal Prskavce, medaili na ME slaví i Kneblová a Kratochvíl

„Je strašně důležité, že je vidět, že úspěchy nebyly jen o mojí generaci s Víťou Přindišem a Vávrou Hradilkem, ale že na nás už navázal Kuba Krejčí, takže všichni mladí teď vědí, že tréninkem a pílí se dá dostat až na vrchol,“ připomíná. A pro o devět let mladšího Krejčího, který letos jako vůbec první kajakář v historii vybojoval evropský i světový titul v jedné sezoně, nemá nic než slova obdivu.

„Kuba dává dlouhodobě sportu úplné maximum a jsem strašně rád, že jeho trénink i mentální nastavení nese výsledky. Navíc je to supr kluk a dobrý kamarád.“

I když… v něčem vyjde osten závisti přece jen na povrch. „Moji synové Kubovi kolikrát fandí víc než mně, protože on je takovej husťák,“ vzdychne Prskavec. „Ukazuje jim triky na koloběžce, a tím si je hrozně získal. Tak to mě štve,“ směje se.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Basile vs. KrumichTenis - Osmifinále - 1. 10. 2026:Basile vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.11
  • -
  • 1.70
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.09
  • 10.10
  • 37.00
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 7. kolo - 1. 10. 2026:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:30
  • 1.50
  • 4.85
  • 5.28
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.38
  • 3.90
  • 2.03
Wales vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Wales vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 7.15
  • 5.03
  • 1.41
Německo vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Německo vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 1.18
  • 7.61
  • 14.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa

Barbora Seemanová po svém výkonu v semifinále dvoustovky volným způsobem.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.

Z hvězdy za miliardy je hráč bez angažmá. Sancho trénuje v areálu týmu z desáté ligy

Jadon Sancho s pohárem pro vítěze Evropské ligy.

Ještě před pár lety patřil mezi největší talenty světového fotbalu. Manchester United za něj zaplatil přes dvě miliardy korun, dnes je však Jadon Sancho bez klubového angažmá. Aby se udržel v...

1. října 2026  16:55

Synové fandí Kubovi víc než mně, přiznává Prskavec. Krejčího styl ale úspěch neslavil

Jiří Prskavec na tiskové konferenci po sezoně.

Součástí české reprezentace je s jedinou výjimkou nepřetržitě od roku 2011, aspoň jednu individuální medaili přivezl ze Světových pohárů, mistrovství Evropy nebo světového šampionátu každoročně – až...

1. října 2026  16:53

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

1. října 2026  16:06

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

1. října 2026  15:51

Oktagon podal trestní oznámení na divačku. Při hymně hajlovala v hledišti

Pohled na zaplněný Deutsche Bank Park z novinářské tribuny.

Oktagon řeší po velkém turnaji ve Frankfurtu nepříjemný incident. Jedna z divaček v hledišti totiž při německé hymně zdvihla pravici. V Německu přitom hrozí za hajlování trestní postih. Organizace...

1. října 2026  15:26

Naderi do základu, nebo je brzy? Kdo proti šampionům místo Šulce s Karabcem?

Čeští fotbalisté před zápasem proti Anglii.

Také jste zvědaví na Ryana Naderiho? Měl by rodák z Drážďan, který se na začátku týdne stal českým fotbalovým reprezentantem, nastoupit v sobotu v utkání Ligy národů proti Španělsku v základní...

1. října 2026  15:12

Cyklokrosařka Zemanová míří k Alpecinu. Bude jezdit za dvojici belgických týmů

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

Nejlepší domácí cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová skončila v českém týmu VIF Cycling. Dvaadvacetiletá cyklistka, jež se čím dál více prosazuje také na silnici, bude nově hájit barvy...

1. října 2026  14:49

Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci

Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...

1. října 2026  14:20

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

1. října 2026  14:09

Musíme proklouznout do elitní čtyřky, říká skip Klíma před domácím ME v curlingu

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma.

Do Ostravy se moc těšíme, vzkazují čeští curleři před mistrovstvím Evropy, které se od 27. října do 1. listopadu uskuteční v porubské RT Torax Aréně.

1. října 2026  13:58

Vítěz květnové kvalifikace Zarate se zranil. Velkou pardubickou poběží jen deset koní

Závodníci se připravují na start Velké pardubické.

Velkou pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října jen deset koní, Zarate je zraněný. Méně účastníků měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku...

1. října 2026  13:57

V euforii si svlékl dres, málem připravil Omán o postup. Se spoluhráči čekal na los

Musab Al-Shaqsy z Ománu si po gólu na 3:1 sundal dres.

Už skoro slavili. Omán v závěrečném utkání skupiny Gulf Cupu otočil zápas s Kuvajtem a branka na 3:1, kterou v 84. minutě vstřelil Musab Al-Šaksí, měla znamenat jistotu semifinále. Jenže úspěšný...

1. října 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.