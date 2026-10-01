Synové fandí Kubovi víc než mně, přiznává Prskavec. Krejčího styl ale úspěch neslavil

Víc než to, že letos do jeho sbírky nepřibyla žádná individuální medaile, Prskavce na konci sezony mrzí, jaké ho na závodech provázely pocity. „Ani jednou jsem nedokázal předvést top výkon. Vždycky přišla nějaká chyba, a to bych hodnotil jako nejhorší,“ povzdechne si.
„Samozřejmě v našem sportu je běžné, že se chybuje, ale já nedokázal v žádné finálové jízdě zajet tak, jak bych chtěl. To bylo nejbolestivější. Třeba ta chyba ve finále mistrovství světa… Kdybych byl ve formě jako dřív, tak bych ji dokázal zbytkem jízdy eliminovat.“
Právě červencové mistrovství světa v Oklahomě pro něj bylo zlomem, kdy si uvědomil, že předsezonní změny v přípravě nevyšly podle plánu. „Všechno směřovalo k tomu, že to bude dobrý, a ono to dobrý nebylo,“ rekapituluje třiatřicetiletý kajakář.
Před letošní sezonou se snažil inspirovat u reprezentačního parťáka Jakuba Krejčího, nabrat svaly a jít na výkon víc přes sílu. Jenže takový přístup mu vůbec nefungoval.
„Kuba je předpisový příklad kluka, který má obrovskou výbušnost a je extrémně silný. Kolikrát je schopen tu vodu tak nějak přeprat, což já jsem nikdy nebyl. Letos jsem se na větší výbušnost a sílu zaměřil, ale v pocitech na vodě se to neprojevilo tak, jak jsem si představoval.“
Ukázalo se, že tři až čtyři kilogramy nabraných svalů jeho stylu a technice nesvědčí. „Spíš se váha projevila tak, že mi loď po vodě tolik neklouzala. Každá jízda mě víc bolela a pocity jsem měl horší než normálně,“ popisuje.
Pro příští sezonu se proto chce znovu vrátit k přípravě a technice, se kterou dokázal v předešlých letech excelovat. „Takže míň jídla a víc sportu,“ směje se s vidinou toho, že hmotnost, kterou v zimě poctivě nabíral, teď potřebuje zase shodit.
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Tady bude olympiáda. U dálnic a raftařů. Dva tisíce kilometrů od Los Angeles
Příští rok bude klíčový vzhledem ke kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ta se nově počítá podle devíti předem určených závodů. Tři klání už mají slalomáři za sebou, šest jich čeká v následující sezoně. Přestože byl Prskavec letos od předních příček daleko, stále tak není v jeho cestě na čtvrtou olympiádu nic ztraceno.
„Šanci se nominovat stále mám, i když není nějak extra veliká. Bude záležet na tom, jak to bude jezdit mně i ostatním klukům,“ přemítá.
Už teď ale plánuje, jak si přípravu zpestří – třeba tréninkovým kempem v německém Augsburgu, kde nepobyl delší dobu už několik let. „V místě Světových pohárů nikdy netrénujeme tolik, jako při mistrovství světa nebo Evropy, protože tam nikdy není před závody tolik času. Teď ale bude důležitých všech šest závodů v sezoně, což jsem ještě nikdy nezažil,“ upozorňuje.
Je lehký paradox, že sezona, na které Prskavec jen těžko hledá nějaká pozitiva, byla jinak pro slalomáře nadmíru úspěšná. Především mistrovství světa v Oklahomě, kde česká výprava získala tři individuální zlata v olympijských disciplínách (tedy půlku možných), se zapíše do vodácké historie. Úspěšný rok završili Češi na mistrovství Evropy, kde získali další tři individuální tituly.
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Kajakář Krejčí je zlatý! Vystřídal Prskavce, medaili na ME slaví i Kneblová a Kratochvíl
„Je strašně důležité, že je vidět, že úspěchy nebyly jen o mojí generaci s Víťou Přindišem a Vávrou Hradilkem, ale že na nás už navázal Kuba Krejčí, takže všichni mladí teď vědí, že tréninkem a pílí se dá dostat až na vrchol,“ připomíná. A pro o devět let mladšího Krejčího, který letos jako vůbec první kajakář v historii vybojoval evropský i světový titul v jedné sezoně, nemá nic než slova obdivu.
„Kuba dává dlouhodobě sportu úplné maximum a jsem strašně rád, že jeho trénink i mentální nastavení nese výsledky. Navíc je to supr kluk a dobrý kamarád.“
I když… v něčem vyjde osten závisti přece jen na povrch. „Moji synové Kubovi kolikrát fandí víc než mně, protože on je takovej husťák,“ vzdychne Prskavec. „Ukazuje jim triky na koloběžce, a tím si je hrozně získal. Tak to mě štve,“ směje se.