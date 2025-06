„Na kajaku se hledám a vím to,“ říká otevřeně.

Není se čemu divit.

První evropskou medaili získal Prskavec už v roce 2011, ve svých osmnácti letech. Od té doby přivezl s výjimkou sezony 2012 každý rok aspoň jeden cenný kov z vrcholné akce.

Dvě světová zlata, tři světová stříbra, další dva evropské bronzy. A samozřejmě olympijské zlato a bronz. K tomu třikrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru.

Když se v Tokiu stal olympijským vítězem a vyhrál tak už všechno, co se v jeho sportu vyhrát dá, přibral si ke kajaku i kanoi, aby měl před sebou stále nové výzvy, kterými se bavit.

Jenže to nestačilo.

„Problém vznikl v polovině roku 2023, to vím úplně přesně. Už tehdy jsem se necítil tak, jak bych měl, ale ještě jsem měl energetické zásoby, ze kterých jsem vytáhl stříbro na mistrovství světa,“ vypráví.

„Byl jsem už tehdy dost kožený a nejspíš jsem to definitivně dodělal tím, že jsme po šampionátu jeli ještě testovat olympijskou trať do Paříže. Tím se sezona strašně prodloužila a já si vzal jen kratičké volno, než jsem začal zase trénovat na olympiádu.“

A když se minulá sezona nevydařila podle jeho představ, bylo na krizi zaděláno.

Zklamaný Jiří Prskavec po finále olympijského závodu kajakářů.

Být čtrnáct let na vrcholu je zátěž nejen na tělo, ale hlavně na psychiku, která trpí o to víc, když se výsledky přes stoprocentní nasazení nedostavují.

Celkem logicky tak začala Prskavcovi hlava stávkovat.

„Tělo není ochotné mě pustit za hranu energetických zásob. Ale zároveň to není fyzické, protože podle testů, které děláme každý rok, jsem na tom skoro nejlépe, co jsem kdy byl. Hlava je hrozně unavená. Myslím, že jde částečně o syndrom vyhoření.“

Jiří Prskavec v průběhu kvalifikace kajakářů na Světovém poháru v Troji.

Je mu jasné, že jde o kombinaci několika faktorů. Kromě psychického vyčerpání a hledání motivace také boj s věkem – Francouz Titouan Castryck, který trojské klání kajakářů opanoval, je o 12 let mladší, slovinská kometa Žiga Lin Hočevar je dokonce ročník 2007.

„Je mi 32, stárnu, potřebuju trochu víc odpočinku a tělo už není úplně nezničitelné,“ říká napůl v žertu. „Je strašně těžké se držet ve světové konkurenci stále stejně jako když mi bylo dvacet,“ dodává už vážně.

Navíc má jasný důkaz o tom, že trápení je omezené na kajak. Když jede v kanoi, kde se stále pokládá za nováčka, hlava ho nezlobí. „Je to zajímavé. Na singlu nic z toho vůbec necítím, naopak tam mám pocit, že jdu pořád nahoru,“ zamýšlí se.

STÁLE TO JDE. V květnu získal Prskavec na kanále ve Vaires-sur-Marne sedmé evropské zlato na kajaku.

Snaží se proto přistupovat ke kajaku jinak, najít ztracenou radost, znovu se s dvoulistým pádlem bavit. Kromě toho plánuje na nadcházející krátké volno mezi závody Světového poháru upravit trénink, aby vyšel z patnáctileté rutiny.

A už nyní vidí, že změna přístupu funguje. „Když mi jízda vyjde, tak můžu vyhrát Evropu,“ připomíná se smíchem květnový titul z Francie.

„Takže si nemyslím, že by to bylo úplně na prd, ale není to ideální. Snažím se na jízdě zase hledat radost a je to proces, ale nakonec ho vybojuju,“ ujišťuje.