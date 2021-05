Vodní slalomáři zahájí na Trnávce bitvu o místa v české reprezentaci

Jistou pozici v národním týmu mají všichni čeští olympionici - kajakáři Jiří Prskavec a Kateřina Minařík Kudějová a kanoisté Lukáš Rohan a Tereza Fišerová. Triumfem na mistrovství Evropy se nominoval další kajakář Vít Přindiš. V nejsilnější české kategorii tak zůstává pro zbytek reprezentačních adeptů jediná volná pozice.

Vedle čtvrtého muže nedávného ME a stříbrného olympijského medailisty z Londýna Vavřince Hradilka o ni budou usilovat také světový šampion z roku 2017 Ondřej Tunka nebo Tomášové Zima a Maslaňák. Pravidla nominace jsou stejná jako obvykle. Při dvou závodech na Trnávce a dalších dvou závodech, které se uskuteční příští týden v Praze, bude v každé kategorii bodovat deset závodníků. Počítají se tři ze čtyř výsledků a pořadí je dané součtem bodů.

Mezi kajakářkami by se do reprezentačního áčka ráda vrátila Amálie Hilgertová. Mistryně Evropy z roku 2019 loni v domácí kvalifikaci skončila až pátá a na evropském šampionátu v Praze startovala jen jako obhájkyně. Získala tehdy bronz. V Itálii ho ale minulý víkend nemohla obhajovat, protože tříčlenný tým určovala loňská kvalifikace. Mezi kanoisty se bude o comeback pokoušet Tomáš Rak, bronzový medailista z ME 2018. Mezi kanoistkami bude pozici v reprezentaci hájit loňská mistryně Evropy Gabriela Satková i další mladá slalomářka Tereza Kneblová.

Závody na Trnávce a v Troji se konají díky výjimce od ministerstva zdravotnictví, takže na místě může být maximálně 300 lidí. Zakázána je účast diváků. Prvním velkým mezinárodním závodem nově složené reprezentace bude úvodní díl Světového poháru, který přivítá od 11. do 13. června pražská Troja.