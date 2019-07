Strakonice jdou zase vzhůru. Na zlaté vlně jsme byli, říká šéf pólistů

Ovšem pozor. Je to jen zdání.

V ženách tahle hegemonie pokračuje.

U mužů už tolik ne.

I přesto, že několikanásobní mistři republiky teď spíše hrají v dolní polovině osmičlenné tabulky, je na tom vodní pólo ve Strakonicích stále dobře.



„Musím říct, že jsme měli dobrou sezonu. A doufám, že ta další bude minimálně stejně tak dobrá jako ta uplynulá,“ říká šéf strakonických vodních pólistů Marek Fügner a mnohé tím možná překvapí.

Posuďte sami.

Když se v klubu ohlédli za uplynulým ročníkem, napočítali hned pět titulů pro mistra republiky. Jeden získaly ženy, druhý starší dorostenci, třetí starší žáci, čtvrtý dorostenky a poslední minipólistky. „A další naše týmy byly na předních pozicích ve svých soutěžích,“ dodává Fügner.

Tým od strakonického bazénu už úspěchy počítá jinak než v minulých sezonách, kdy jeho muži sbírali tituly mezi českou elitou. Teď šéfa klubu těší naplněný bazén dětí. Je rád za fakt, že jako jeden z mála týmů v republice dokáže postavit dvě družstva v žákovských kategoriích.

„Chceme, aby hrály všechny děti a zápasy měly za odměnu, když už trénují, plavou a makají. Dřív jsme to dělili na horší a lepší. Teď už to vnímáme jinak. Celky se snažíme prokombinovat, aby si slabší zahráli se silnějšími a dokázali se zlepšovat,“ dodává Marek Fügner. „A vzhledem k tomu, že máme i dívky, tak je mícháme dohromady s chlapci, aby si zahráli všichni spolu,“ přidává šéf klubu.

O kvalitě strakonických hráček svědčí i fakt, že vedle zisku letošního titulu hned osm pólistek ze Strakonic obléklo reprezentační čepičku na nedávno skončené univerziádě v Neapoli. A jednalo se o základ národního družstva, které pak bylo doplněno o pár hráček z jiných celků. „Vždycky jsme to hrály s našimi odchovankyněmi. A na tom nic neměníme a měnit nechceme,“ dodává i trenérka žen Jitka Votavová.

Daří se to držet i přesto, že řada dívek odchází na vysoké školy do větších měst. I tak za svůj mateřský klub stále hrají a neodcházejí jinam. „Je pravda, že v naší soutěži není tak velká konkurence jako v mužích, ale ani tak není jednoduché postavit tým jen na vlastních hráčkách. Nám se to daří a v jednom ročníku jsme dokonce dokázaly postavit do soutěží dva ženské týmy. Měly jsme dost hráček a nechtěly jsme, aby odešly někam jinam,“ dodává Votavová.

A přiznala, že strach o budoucnost ženského póla mít pod strakonickým hradem nemusí. Vždyť v reprezentaci do patnácti let měl celek na nedávném mistrovství Evropy hned osm hráček.

Dorostenci jsou příslibem

Na domácích odchovancích staví i mužská složka strakonického Fezka. A ta se aktuálně potýká s generačním propadem. Je to nějakých pět let, co se v tamním bazénu naposledy slavil titul. Od té doby tým strádá.

I tady se ale blýská na lepší časy. Už na jaře se klubový šéf domluvil na spolupráci se známým a úspěšným trenérem Karlem Faměrou, který se začal podílet na přípravě mužstva. „S muži trénují i dorostenci a na nich je pak jeho práce vidět dvojnásob,“ přibližuje Fügner.

Karel Faměra je známý svým tvrdým a nekompromisním přístupem. Svým svěřencům nic neodpustí. „Pro některé to bylo zděšení, když po nich začal tvrdě šlapat. Hůř si zvykali, ale pak pochopili, že to s nimi myslí dobře. Teď chodí sami. Přemlouvají ho na letní soustředění a víc tréninků a podobně. Je to prostě v našem sportu osobnost,“ říká Marek Fügner.

Letos vodnímu pólu v Česku vládl Stepp Praha. Silné týmy jsou také v Přerově nebo v Brně. Ve Strakonicích doufají, že se brzy zase zařadí mezi celky, jež budou moct bojovat o medaile.

„Byly jsme na zlaté vlně nějakých deset let a ostatní týmy v té době měly snahu posilovat své celky i zahraničními hráči. Hlavně ze Slovenska. Měly snahu tu naši dominanci zlomit za každou cenu. Pak přešly na jiný model. Postupně jim dorostli mladí hráči. Staví to víc na svých a vyplácí se jim to. V takové situaci jsme teď my. Dá se předpokládat, že jim ti zkušení hráči postupně budou odcházet. Naši dorostenci, od nichž si hodně slibujeme, zase dorostou a získají zkušenosti a budeme zase nahoře,“ přál by si šéf strakonických vodních pólistů.

A do té doby?

Do té doby hlavně chtějí, aby vodní pólo ve Strakonicích bavilo. I proto každoročně pořádají náborové akce Žijeme vodou, kam pokaždé přijdou stovky malých dětí, a nedávno chtěli vzít své dorostence, aby se podívali i na finále Euroligy v německém Hannoveru, kde hrál za Barcelonetu Martin Faměra, syn trenéra Karla Faměry a jediný český profesionální hráč vodního póla. Navíc na špičkové úrovni.

„Chtěli jsme jet společně autobusem. Byl by to pro ně velký zážitek a motivace, ale bohužel se nám to termínově potkalo tak, že zrovna měli finále dorosteneckých soutěží. Tak snad příště,“ doufá Marek Fügner.