Hecování, nevraživost. I to je vodní pólo. Přerovští trénují také jógu a rádi by titul

Obrovský gólman? To fakt nejde, říká Příkazský Ten rozdíl je patrný na první pohled. Zatímco většina vodních pólistů jsou osvalení, urostlí chlapi, přerovský brankář Petr Příkazský je dlouhý a hubený čahoun. „Gólman nemůže být úplně obrovský, co se váhy týče. Měl by být vysoký a mít dlouhé ruce, což splňuju,“ prohlédne se. „Já se přibrat snažím, ale jde to těžko. Nicméně i brankáři ve světě jsou vysocí a všichni jsou podobné somatotypy,“ směje se Příkazský poté, co v sobotním zápase prvního Přerova s druhým Brnem vychytal několik střel soupeře. Přerovský gólman Petr Příkazský se chystá založit útočnou akci. Petr Příkazský chytá střelu Komety Brno. V duelu čaroval. Hráči soupeře se několikrát už už radovali, ale Příkazský k údivu všech předvedl obratný zákrok, pochytal hned devět střeleckých pokusů Brna. „Klíčový hráč zápasu? Musím říct, že ano. Stylem, jakým hrajeme, se bez dobrého brankáře neobejdeme a Petr byl v utkání jednoznačně hráčem číslo jedna,“ chválí i trenér KVP Přerov Radek Otáhal. „Bohužel takhle každý zápas nechytám,“ zazubí se Příkazský. „Povedlo se mi to, je to i trochu o štěstí, záleží, jak se gólmanovi podaří první zákrok. Když to vyjde, pak už se člověku snáz šlape, snáz se mu v bráně posouvá, je to dost o sebedůvěře,“ říká jedenadvacetiletý Příkazský. Navzdory mladému věku odchytal už bezmála třicet prvoligových zápasů, debutoval již v ročníku 2021/22. Teď s Přerovem zažije první play off. „Dost možná budeme do semifinále postupovat z prvního místa, takže určitě myslíme na titul. Na začátku sezony by nás to asi ani nenapadlo, dost jsme ale omladili a změnili přístup k tréninkům,“ povídá Příkazský. Osobní ambice se ovšem snaží korigovat. „Chci jen hrát první ligu, co nejdéle to půjde. A taky toho vyhrát co nejvíce,“ usměje se.