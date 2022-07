Svlékne bledě modré reprezentační tričko, upraví si plavky, stoupne na okraj bazénu a skočí do vody šipku. Ne že by potřeboval trénovat. Do bazénu pod strakonickým hradem třiatřicetiletý Martin Faměra jde jen proto, aby stylově zapózoval před kamerami a fotoaparáty. Jihočeský rodák a jediný český profesionální vodní pólista se nedávno stal mistrem světa.