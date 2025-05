Autor: iDNES.cz , ČTK

11:40

Ve věku 81 let zemřel jeden z nejúspěšnějších československých šachistů Vlastimil Hort. V 70. letech minulého století patřil do světové špičky, v žebříčku vystoupal až na šestou pozici. V roce 1982 před emigrací do Německa dovedl reprezentační družstvo k historickému úspěchu v podobě druhého místa na šachové olympiádě. O Hortově pondělním úmrtí informoval na webu Šachový svaz ČR.