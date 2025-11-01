„Pořád nemůžu věřit, jak se ta noční můra mohla změnit v nejlepší sezonu. S tátou jsme spadli společně a společně jsme povstali,“ dojalo sedmatřicetiletého Tepličana, kterého jeho otec trénuje.
Co stálo za nehodou?
V dubnu jsme jeli na trénink jako vždy do Svoru na klády za známým a starší pán nám nedal přednost. Já jel na svém harleyi, otec za mnou. Měl jsem pár zlomených spodních žeber, zpřetrhané vazy v levém kotníku a silně pohmožděnou nohu od kolena dolů. Upřímně, už jsem se smířil s tím, že je po sezoně.
Byl jste blízko smrti?
Na motorce vás nic nechrání, naštěstí jsme jeli pomalu, 50 až 60 kilometrů v hodině. Šel jsem tvrdě na brzdy, otec za mnou motorku neubrzdil, napral to do mě a posunul mě do vozidla. Já vlastně nastoupil do kufru, loktem a ramenem jsem pánovi vysklil zadní sklo. Motorka mě skřípla nohu o jeho nárazník. Otec byl v bezvědomí, ve vážnějším ohrožení života, přilítla pro něj helikoptéra, vzali ho do ústecké nemocnice, mě do děčínské. Skoro osm hodin jsme o sobě nic nevěděli, to byl strach. Nakonec z toho vyvázl líp než já. Byl jen potlučený.
Jak jste to nesl psychicky?
Dva tři týdny to bylo depresivní. Měl jsem nakročeno na nejlepší sezonu, natrénováno skvěle, všechno se mi dařilo. Strašně jsem se těšil. Pak přišla tahle ťafka. Hlavou se mi honilo: Je po sezoně? Vrátím se alespoň v srpnu? Doktor mi říkal, ať počítám nejméně s dvěma měsíci bez nášlapu na nohu. Naštěstí jsem v Dukle poznal vynikajícího fyzioterapeuta Kubu Pokorného, když jsem dělal atletiku. Teď má soukromou ordinaci v Praze a zabývá se hlavně kotníky. Píchl mi do něj kyselinu hyaluronovou, hned se zmenšil otok. Pomaličku jsem nohu zatěžoval v bazénu a všechno jsem urychloval, ač bych neměl. Díky cenným radám Kuby jsem přišel jen o jeden měsíc závodění.
Kdy přišel comeback?
Začátkem června, s otcem jsme jeli na sezonu do Skotska. První závody v Helensburghu jsem hned vyhrál. Čísla jsem měl hodně pod, ale byl to už lepší standard. Věděl jsem, že alespoň na poměry Skotska mi to stačí, abych s nimi mohl vést vyrovnanou bitvu. A vyhrával jsem dál. Jak šly dny, dával jsem se do kupy víc a víc a ze sezony jsem vytěžil maximum. Všechny cíle, které jsem si dal ještě před zraněním, se mi podařilo splnit.
Čeho si nejvíc ceníte?
Povedlo se mi otočit neotočitelné challenge klády. První v Aboyne, kde jsou jedny z největších závodů ve Skotsku. Doteď si pamatuju, jak v roce 2017 na počest královny Alžběty II. a při příležitosti 150. výročí mítinku připravili královskou kládu a ona ji osobně pokřtila politím whisky. Od té doby na ní byla vypsaná bonusová prémie a každý rok se přidávaly peníze navíc, protože to za celou dobu nikdo neotočil. Až já letos byl první chlap na světě, který to dokázal.
Jak velká kláda byla?
Dlouhá 7 metrů a 70 centimetrů, což je dost, ale nebyla tak těžká, zhruba 65 kilogramů. S délkou byl problém. Ve Skotsku jsem pak udělal světový rekord v hodu těžkým, desetikilovým kladivem. Bylo 38,7 metru, já si jako první člověk zapsal 39 metrů a ještě 20 centimetrů k tomu. Takže milník.
A další neotočitelnou kládu jste zkoušel zdolat kde?
Začátkem srpna jsme odlétali s otcem do Kanady, do Fergusu. Měli tam vystavenou kládu, na ní velká cedule: The Unturnable Caber. Je tam už 30 let, nikdo ji nikdy neotočil a taky každý rok zvyšují odměnu. Zase jsem byl první chlap v historii, kterému se to povedlo, dal jsem to posledním pokusem. Tahle kláda byla kratší, 5,5 metru, ale vážila 102 kilo, pořádný macek.
Tituly mistra světa v Highland Games jste sbíral ve Skotsku, povedlo se vám dobýt ho i v zámoří, kde jsou osvalení pořízci?
Mistrovství světa jsme měli ve státu Maine. Celý týden jsme tam zůstali, aklimatizovali se, trošku jsem se držel ve formě, trošku jsme výletili. Byli jsme se podívat třeba na Niagarských vodopádech. A pak už probíhalo mistrovství světa této otevřené federace, které se mi nikdy nepovedlo vyhrát. Honil jsem to od svých začátků, vždycky jsem byl o kousek druhý, pokaždé mě nějaký Američan porazil. Nedělají tam dopingové testy, takže to je velice komplikované. Letos se mi povedlo titul urvat, byť jen o bod, byl to boj do poslední chvíle. Konečně! Tohle si už taky můžu odškrtnout.
A co nejslavnější podnik ve skotském Braemaru, kde jste měl před Karlem III. obhajovat prvenství?
Ve stejný den jsem závodil v San Francisku, takže jsem chyběl. Když budu upřímný, vybíral jsem starty, kde můžu vydělat víc peněz. Sezonu jsem zakončil nedávno v Severní Karolíně, kde jsem udělal dva světové rekordy – v těžkém kladivu 39,25 cm, do výšky 589 cm.
Nepomohl vám paradoxně k vašim výkonům a úspěchům i oddych, byť nucený kvůli nehodě?
Myslím, že kdyby se mi nehoda nestala, zvládl bych klády otočit mnohem snadněji. Hodně jsem zhubnul, doma jsem jen ležel. A já, jak se nehýbu a necvičím, nemám ani chuť na jídlo, bojoval jsem s depresí, všechno se mi rozpadlo, rozplynulo. Ostatní závodí, vy nemůžete, tréninky neprodáte. Byl jsem slabý. Na druhou stranu jsem se cítil dynamičtější, rychlejší. Trošku mi to otevřelo oči do budoucna, že člověk nemusí pořád jen přibírat a sílit, ale může také najít balanc techniky, dynamiky a rychlosti.
Jak vás zranění limitovala?
Spodní žebra ničemu nevadí, i když je to bolestivé a cítím to dodnes, když udělám plný nádech. Kotník si stále musím bandážovat, tejpovat a mám na něj speciální ortézu – jinak bych vůbec nebyl schopný závody odházet. Limitace je pořád. Ale jakmile si dám painkiller, prášek na tlumení bolesti, tak v kombinaci s tejpováním jsou závody bez problémů.
Budete to řešit?
Noha mi doteď otéká, máme s ortopedem dilema, jestli udělat operaci. Všechny vazy jsou přervané, a když kotník není zatejpovaný, nemůžu ho udržet v pevné poloze. Naštěstí to je levý kotník, veškerou práci dělá pravá noha. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Najednou vím, že nemusím hrotit sílu, můžu trénovat chytřeji a zaměřovat se na jiné aspekty. Může mi to nakonec prodloužit sportovní kariéru.