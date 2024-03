Zemřel dlouholetý šéf ČSTV a českého plavání Vladimír Srb, bylo mu 79 let

Ve věku 79 let dnes zemřel někdejší předseda Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) Vladimír Srb. O...

Třinec opět vymazal Budějovice, Litvínov uštědřil debakl nedůrazné Kometě

18. března 2024 16:50, aktualizováno 20:22

Po vzoru předchozích let vstoupili do play off hokejové extraligy obhájci titulu z Třince, po...