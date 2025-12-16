Vláda odvolala šéfa NSA Šebka. Ministr Šťastný chystá v úřadu důkladný audit

  16:00aktualizováno  16:40
Vláda na návrh ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) odvolala předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka a člena rady agentury Františka Horáka. Novinářům to po úterním zasedání řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupci nového kabinetu kritizovali hospodaření NSA už dříve. Předseda vlády řekl, že Šebek si z agentury udělal cestovní kancelář.

Odvolaný šéf NSA Ondřej Šebek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Ve funkci nahradil Filipa Neussera. „Pan předseda si z toho udělal cestovní kancelář a my si myslíme, že peníze mají dostávat hlavně naše děti, které určitě rády sportují,“ řekl Babiš k odvolání Šebka.

Šťastný ČTK řekl, že cílem vlády je zajistit maximální transparentnost a efektivitu při využití veřejných peněz ve sportu. „Mezi další kroky bude patřit důkladný interní audit v NSA a okamžitá opatření, která zabrání střetu zájmů poradních orgánů agentury při rozdělování dotací,“ uvedl.

Šebkovo odvolání přišlo necelých 24 hodin po té, co byl Šťastný oficiálně uveden do funkce. „Určitě jsem to nečekal, protože jsme byli v nějaké pracovní komunikaci s panem ministrem. Jsem překvapený, ale respektuji to,“ reagoval na to končící předseda.

Je přesvědčený, že agenturu předává ve výrazně lepším stavu, než v jakém ji před třemi lety přebíral. „Povedlo se mnoho konkrétních věcí, ať už navýšení objemu prostředků, tak zejména zrychlení dotací,“ uvedl. Připomněl také další konkrétní kroky, jako například prioritizace sportů, specializované centrum pro vrcholový sport, projekt duální kariéry nebo sociální program pro olympioniky. „Udělali jsme obrovský kus práce a vnímal jsem ze sportovního prostředí spokojenost s tím, co a jak děláme,“ uvedl Šebek.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný při uvádění do úřadu. (15. prosince 2025)

Kvůli jeho služebním cestám do exotických zemí, jako byly třeba Bahamy, Singapur nebo Japonsko, se letos na jaře objevily kritické články na webu irozhlas.cz. Šebek už tehdy tuto kritiku odmítl s tím, že se vždy jednalo o výjezdy na konkrétní akce, kde zastupoval Česko při jednáních věnovaných sportovní diplomacii. Prostřednictvím dopisu zaslaném tehdejšímu premiérovi Fialovi se za něj tehdy postavili vrcholní představitelé Českého olympijského výboru a zástupci některých sportovních svazů.

S argumentem o cestovní kanceláři Šebek nesouhlasí ani dnes. „Čekal bych, že nebude pan premiér čerpat z nějakých bulvárních článků a bude si třeba zjišťovat fakta. Já každou svoji služební cestu můžu zdůvodnit. Myslím, že měly vždy nějaký konkrétní důvod a konkrétní výsledky. Teď se tady celý národ raduje z úspěšného mistrovství světa ve florbale, za kterým třeba stojí moje cesta do Singapuru, kde se jednalo o pořadatelství této akce. Na jaře budeme hostit mistrovství světa v krasobruslení. Také jsem se účastnil jednání v Kanadě, kde se jednalo o pořadatelství. Jestli se hodnotí práce člověka zodpovědného za mezinárodní sportovní diplomacii tím, že nebyl zalezlý v kanceláři a dělal svoji práci, tak je to hodně smutný příběh,“ řekl.

Za skvělou a profesionální práci v čele NSA poděkoval Šebkovi na síti X bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Agenturu podle něj vedl ve prospěch českého sportu. „Je škoda, že nová vláda preferuje politický pohled před odborností,“ dodal Fiala. Šebek je členem ODS.

NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser.

Vizitka Ondřeje Šebka

  • Šebek byl od prosince 2022 předsedou Národní sportovní agentury (NSA), v letech 2018 až 2022 byl místostarosta městského obvodu Pardubice I za ODS. Od května 2021 do listopadu 2022 byl předsedou Českého veslařského svazu.
  • Vystudoval obor management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (získal titul Mgr.).
  • V minulosti mimo jiné s přestávkami více než 20 let pracoval v různých funkcích v pardubickém hokejovém klubu, byl také členem výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH).
  • Letos v květnu upozornil server iROZHLAS.cz na Šebkovy cesty do exotických destinací. Server napsal, že Šebek za statisíce ze státních peněz navštívil sportovní akce na Bahamách, v Singapuru či Japonsku. Poukázal také na to, že Šebkovi předchůdci Milan Hnilička (za ANO) a Filip Neusser do zahraničí téměř nejezdili, přičemž Neusser serveru řekl, že služebně cestovat by se mělo jen výjimečně a na nezbytně dlouhou dobu. Šebek mediální kritiku odmítl. Uvedl, že o všech cestách informoval na webu NSA a že na nich plnil konkrétní úkoly. Skutečnost, že jeho předchůdci ve funkci téměř necestovali, dal do souvislosti s covidovými restrikcemi. Zmínil také, že služební cesty funkcionářů agentury tvoří jen minimální zlomek jejího rozpočtu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že Šebek si z agentury udělal cestovní kancelář.
16. prosince 2025,  aktualizováno  16:40

