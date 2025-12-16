Vláda odvolala šéfa NSA Šebka. Ministr Šťastný chystá v úřadu důkladný audit

Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Ve funkci nahradil Filipa Neussera. „Pan předseda si z toho udělal cestovní kancelář a my si myslíme, že peníze mají dostávat hlavně naše děti, které určitě rády sportují,“ řekl Babiš k odvolání Šebka.
Šťastný ČTK řekl, že cílem vlády je zajistit maximální transparentnost a efektivitu při využití veřejných peněz ve sportu. „Mezi další kroky bude patřit důkladný interní audit v NSA a okamžitá opatření, která zabrání střetu zájmů poradních orgánů agentury při rozdělování dotací,“ uvedl.
Šebkovo odvolání přišlo necelých 24 hodin po té, co byl Šťastný oficiálně uveden do funkce. „Určitě jsem to nečekal, protože jsme byli v nějaké pracovní komunikaci s panem ministrem. Jsem překvapený, ale respektuji to,“ reagoval na to končící předseda.
Je přesvědčený, že agenturu předává ve výrazně lepším stavu, než v jakém ji před třemi lety přebíral. „Povedlo se mnoho konkrétních věcí, ať už navýšení objemu prostředků, tak zejména zrychlení dotací,“ uvedl. Připomněl také další konkrétní kroky, jako například prioritizace sportů, specializované centrum pro vrcholový sport, projekt duální kariéry nebo sociální program pro olympioniky. „Udělali jsme obrovský kus práce a vnímal jsem ze sportovního prostředí spokojenost s tím, co a jak děláme,“ uvedl Šebek.
Kvůli jeho služebním cestám do exotických zemí, jako byly třeba Bahamy, Singapur nebo Japonsko, se letos na jaře objevily kritické články na webu irozhlas.cz. Šebek už tehdy tuto kritiku odmítl s tím, že se vždy jednalo o výjezdy na konkrétní akce, kde zastupoval Česko při jednáních věnovaných sportovní diplomacii. Prostřednictvím dopisu zaslaném tehdejšímu premiérovi Fialovi se za něj tehdy postavili vrcholní představitelé Českého olympijského výboru a zástupci některých sportovních svazů.
S argumentem o cestovní kanceláři Šebek nesouhlasí ani dnes. „Čekal bych, že nebude pan premiér čerpat z nějakých bulvárních článků a bude si třeba zjišťovat fakta. Já každou svoji služební cestu můžu zdůvodnit. Myslím, že měly vždy nějaký konkrétní důvod a konkrétní výsledky. Teď se tady celý národ raduje z úspěšného mistrovství světa ve florbale, za kterým třeba stojí moje cesta do Singapuru, kde se jednalo o pořadatelství této akce. Na jaře budeme hostit mistrovství světa v krasobruslení. Také jsem se účastnil jednání v Kanadě, kde se jednalo o pořadatelství. Jestli se hodnotí práce člověka zodpovědného za mezinárodní sportovní diplomacii tím, že nebyl zalezlý v kanceláři a dělal svoji práci, tak je to hodně smutný příběh,“ řekl.
Za skvělou a profesionální práci v čele NSA poděkoval Šebkovi na síti X bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Agenturu podle něj vedl ve prospěch českého sportu. „Je škoda, že nová vláda preferuje politický pohled před odborností,“ dodal Fiala. Šebek je členem ODS.
NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser.
Vizitka Ondřeje Šebka