„Velmi úspěšná sezona. Je to konečně navázání na předcovidové roky. Doufám, že to tak bude pokračovat a že se vždy dostaneme alespoň do semifinále, budeme se o to snažit,“ řekl Zemánek po utkání iDNES.cz. Olomoučanky čekaly na medaili šest let. Loni i předloni skončily už ve čtvrtfinále, předtím byly čtvrté.

Letos mohly pomýšlet vůbec na tu nejvyšší metu, stejně jako před šesti roky. Jenže dojely na úzký kádr. De facto celou sezonu hrály jen se sedmi hráčkami, zbytek soupisky tvořily juniorky.

„No, já si myslím, že se to projevilo. Měli jsme i ve finálové sérii výpadek libera Barči Chaloupkové, chybělo to. Musíme se poučit a mít širší kádr, na čemž pracujeme,“ pronesl po finálovém duelu trenér vysokoškolaček Jan Drešl.

Je ale širší kádr v možnostech olomouckého klubu? „Za stávajících podmínek si myslím, že můžeme posílit tak první šestku. Ale že bychom měli široký kádr, to určitě ne. Zase budeme hrát trochu na štěstí, že nám hráčky vydrží zdravé,“ vzkázal Zemánek.

„Poměr cena výkon byl ale úžasný. Holky ukázaly, že srdíčko je víc než prachy, které tady vidíme,“ poukázal Zemánek na prostějovský celek, jehož soupiska na finálové zápasy byla značně širší. „Prachy jsou cítit, kór když v lednu posílíte takovým způsobem, kdy de facto jen lusknete prsty a je to,“ dodal předseda Olomouce.

„Šířka kádru hrála roli, ale vždy záleží na filozofii klubu,“ reagoval prostějovský trenér Miroslav Čada. Tomu se vyplatilo lednové angažování internacionálky Veroniky Trnkové z řeckých Atén a americké smečařky Mii Wesleyové. Obě posily obstaraly v rozhodujícím finálovém zápase největší bodový přínos svého týmu.

„Veronika i Mia byly určitě rozdílovým faktorem. Dodaly týmu impulz, my jsme věděli, že nám pomůžou, jsou to kvalitní hráčky, proto jsme rádi, že je tady máme,“ ocenil prostějovský asistent Petr Zapletal.

Bez partnerů nejsme schopní mít dobrý tým

Že by se Olomoučankám hodil širší kádr, připustila i jejich kapitánka Simona Bajusz, ta hrála od semifinálové série se zánětem středního ucha. „Ještě pořád neslyším,“ řekla. „Ale daly jsme to, kousla jsem se. Hrála jsem pod prášky, nicméně to tady hrála půlka týmu. Máme opravdu úzký kádr, lepily jsme to, šly jsme naplno a přes bolest, nakonec jsme si došly pro krásné druhé místo,“ povídala hrdě kapitánka.

Trenér olomouckých volejbalistek Jan Drešl pozoruje počínání svých svěřenkyň. Kapitánka olomouckých volejbalistek Simona Bajusz se raduje z uhraného bodu.

„Jsme všechny na stejné úrovni, nemáme vyloženě žádnou hvězdu, což byla i naše výhoda, protože se soupeř nemohl extra na nikoho připravovat. Druhé místo je krásné, nad očekávání, byť to bolí. Ale za pár dní si to uvědomíme. Na to, jaký jsme měly kádr, jsme ušly super cestu. Abych pravdu řekla, čekala jsem, že budeme bojovat o medaili, ale neřekla bych úplně, že to bude o zlatou,“ pravila kapitánka.

Dobrou zprávou pro olomoucké příznivce je, že Bajusz coby klíčová nahrávačka bude v Šantovce pokračovat i příští sezonu. „Doufám, že budeme mít širší kádr a dostaneme se znovu do finále,“ přeje si.

„Nejdůležitější bude ekonomická podpora města Olomouc a Olomouckého kraje, stejně tak jako dalších partnerů. Bez toho nejsme schopni mít dobrý tým,“ neskrýval předseda Zemánek. „Ale když vezmete v potaz, co letos holky dokázaly, byl to doopravdy velký nadstandard. Cením si, že to holky zvládly i v sedmi,“ pochválil šéf klubu.

Předseda volejbalové Olomouce Jiří Zemánek.

„Jsme v první řadě rádi, že jsme došli až do finále. Městu ani kraji jsme ostudu snad neudělali. Bohužel se nám nepovedlo vrátit sérii znovu do Prostějova. O titulu rozhodl třetí zápas, kdy jsme ztratili v tiebreaku vedení 7:2,“ bilancoval Zemánek.

Trenér měl obavy už ve čtvrtfinále

I se stříbrem na krku si musí Olomoučanky považovat svojí letošní cestu. Kdo by to byl před sezonou řekl, že po dvou sezonách trápení budou moci vysokoškolačky pomýšlet na extraligový primát. I prostějovský trenér Čada po listopadovém derby v základní části, které Olomouc vyhrála jasně 3:0, říkal: „Olomouc výborně posílila zejména zahraničními hráčkami, hrají v pohodě, sami nečekali, že budou tak úspěšní, jsou dobře dirigování kapitánkou Bajusz a klape jim to.“

Po finále už viděl pozici soupeřek trošičku jinak: „Nepřekvapilo mě, že je Olomouc ve finále. Od začátku sezony hrály dobře a tři čtvrtě sezony vedly ligu.“

Prostějovská smečařka Mia Wesley (vlevo) byla ve finálové sérii s Olomoucí klíčovou postavou.

Podobně vnímal pozici i olomoucký trenér Jan Drešl. „V dlouhodobé části jsme skončili druzí, přiznám se, že v play off jsem měl obavy, když jsem věděl, že ve čtvrtfinále jdeme na Šelmy Brno (loňské vítězky, pozn. red.). Ale přes tři tiebreaky jsme je vyřadili, stejně tak Liberec. A s Prostějovem to ve finále byly taktéž vyrovnané zápasy. Tým určitě ukázal sílu. Měli jsme úzký kádr, ale holky se semkly a bojovaly až do poslední chvíle.“