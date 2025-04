Loni šetření, letos plný plyn. Olomouc i s úzkým kádrem věří: Porazíme každého

„Letos je tým poskládaný lépe než loni, to se v klubu muselo šetřit. Letos do toho vedení zase šláplo a na tom se to postavilo,“ cítí asistent trenéra Patrik Minda.

Loni Olomoučanky skončily v základní části sedmé a ze čtvrtfinále vypadly v nejkratším možném termínu. Trenér Jan Drešl, který před dvěma lety přešel ze spřáteleného Šternberku jako součást finančních úspor, dostal důvěru i pro aktuální sezonu a k tomu také několik zajímavých posil.

Nahrávačka Simona Bajusz válela dlouhá léta za reprezentaci a Prostějov, jenž má letos nejvyšší ambice. V Olomouci ale dostala lepší podmínky. Tým posílila i brazilská smečařka Perreirová, ze Sportingu Lisabon přišla další Brazilka Gerottová.

„Letos přišla na každou pozici o dva levely lepší hráčka a sedlo si to,“ zamýšlela se nad důvody dosavadního zdaru libero Barbora Chaloupková. Blokařka Wiktoria Nowaková dodala: „Myslím si, že letos máme velmi dobrou nahrávačku, Simonu Bajusz. Mám ji moc ráda, je fakt dobrá.“

Že je klíčovou hráčkou vypozoroval i její bývalý trenér Miroslav Čada. „Podle mě v Olomouci sami nečekali, že budou tak úspěšní, ale výborně posílili a jsou dobře dirigováni kapitánkou Bajusz,“ ocenil zkušený kouč Prostějova.

Kapitánka VK Olomouc Simona Bajusz (číslo sedm) se raduje se svými spoluhráčkami z bodu proti rivalkám z Prostějova.

Může to působit, že v Olomouci z roku na rok vyrostl obrovský volejbalový kolos. Ale nenechte se zmást. Je až neuvěřitelné, že Olomouc hraje celou sezonu de facto jen na sedm hráček. Zbytek soupisky tvoří juniorky, což je napříč celou extraligou poměrně bezprecedentní situace. I tak ale Šantovka dokráčela až do finále.

„Máte pravdu, musím za celý tým říct, že je to šíleně náročné. V momentě kdy se nám zraní nebo onemocní jedna hráčka, skoro za ni nemáme náhradu,“ posteskla si Chaloupková po úterním semifinálovém zápase s Duklou Liberec. Olomouc vyhrála 3:2 (-22, 29, 21, -13, -6), semifinále opanovala 3:0 na zápasy a ve finále vyzve lepšího z dvojice Prostějov – Olymp Praha.

„Mlely jsme z posledního. Máme teď několik dnů na regeneraci, to nám strašně pomůže. Jsem ráda, že jsme to vše zvládly i v takhle úzkém kádru. Už jsme nechtěly jet zpátky do Liberce, jsou to čtyři hodiny, i to je pro úzký kádr velmi náročné,“ vydechla Chaloupková.

„Tým máme hrozně úzký. Na druhou stranu si myslím, že pro hráčky to může být paradoxně lepší. Mají větší důvěru, když udělají chybu, nebudou hned střídány, nejsou pod takovým tlakem,“ obracel situaci do pozitiv asistent Minda.

Pozitivum i pro region

Na první pohled to vypadá snadně. Hanačky čtvrtfinále i semifinále vyhrály 3:0 na zápasy. Jenže hned pět zápasů opanovaly až po tie-breaku, další nevídaná věc. „Neděláme to schválně!“ ubezpečovala Chaloupková. „Měly jsme v hlavách, že jsme několik tie-breaků zvládly, zatím to pro nás vždycky dobře dopadlo, to nás povzbuzovalo.“

„Už ve čtvrtém setu jsme se dostali do laufu, který v tie-breaku pokračoval. V sadách předtím jsme udělali strašně moc chyb, změnili jsme proto rozestavení blokařek a už na začátku čtvrté sady jsme si vypracovali velký náskok,“ připomněl Minda po zápase s Libercem, jak jeho svěřenkyně vedly zkraje čtvrtého setu už 8:0.

„Postup je hrozně sladký, ale stále není konec. Loni jsme vypadli ve čtvrtfinále, což je vždy velmi tenká hrana mezi úspěchem a neúspěchem. Kdybychom letos nezvládli hned první tie-break v prvním zápase, mohlo to taky celé být jinak,“ zdůraznil Minda.

Teď Olomouc vyhlíží své první finále od roku 2019, kdy po souboji o zlato s Prostějovem celou soutěž vyhrála. Preferovaný soupeř? „Ve čtvrtfinále se každý bál brněnských Šelem, nikdo je nechtěl dostat. Nám to bylo jedno. Takže nám je to jedno furt, my porazíme každého!“ burcuje Chaloupková.

Olomoucké volejbalistky se radují z postupu do extraligového finále.

Po úterý má blíž k postupu Prostějov, který se v sérii s Olympem Praha ujal vedení 2:1 na zápasy. Vítězky základní části budou chtít semifinálový mečbol potvrdit v pátek na palubovce soupeřek. Finále pak na půdě lépe postaveného týmu po základní části začne ve čtvrtek 17. dubna.

Dojde opět na krajské derby? „Pro nás to samozřejmě dobře není, že se Olomouc tak zvedla,“ pousmál se trenér Prostějova Čada. „Ale myslím si, že pro volejbal jako takový ano. Na našem vzájemném zápase s Olomoucí bylo dost fanoušků, myslím, že forma Olomouce může pomoci v popularizaci volejbalu v našem regionu.“