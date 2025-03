Udržet stávající mužstvo pohromadě! To je úkol ostravských volejbalistů

Čekají je duely s týmy, které neuspěly v předkole. Fanoušci se mohou těšit na derby, protože Ostravští nejprve narazí na Black Volley Beskydy, které v předkole vypadly s Odolenou Vodou 0:2 na zápasy.

První zápas bude v hale Sarezy v Moravské Ostravě v pondělí od 17.00, odveta v Třebovicích 27. března zřejmě v 17.00. Druhou dvojici tvoří Zlín a Příbram. Vítězové se utkají o 9. příčku, poražení o 11.

Má to smysl?

„Co se týče sportovních výsledků, asi moc ne. Pokud jde o volejbalové povědomí, tak je dobře, že si sezonu ještě prodloužíme,“ odpověděl ostravský trenér a manažer Tomáš Zedník.

Připustil, že po výborném startu sezony, je umístění VK Ostrava zklamáním. „Moc jsme si přáli dostat se do předkola. Nevyšlo to. Zasekli jsme se a nedokázali se z toho vymanit,“ řekl Zedník.

Po dobrém startu přišel propad

V první polovině dlouhodobé části extraligy se Ostravští drželi kolem čtvrtého místa. Ve 13. kole doma ještě porazili České Budějovice 3:1, načež ani jednou nevyhráli, dvanáctkrát za sebou, byť šest utkání ztratili až v tiebreaku.

Nahrávač a kapitán Mateusz Biernat namítl, že jedenácté místo není zklamáním. „Očekávání od nás bylo větší než realita. V první polovině extraligy jsme předvedli více, než byl náš potenciál,“ upozornil. „Není tajemství, že v klubu je omezený rozpočet, takže kluci, kteří jsou na lavičce, jsou zdejší odchovanci. Týmy v play off mají už dospělý volejbal v rukách a jejich hráči leccos odehráli. U nás kromě mě nikdo takovou soutěž dosud pořádně nehrál.“

Biernat má zkušenosti z elitních soutěží v Polsku, Itálii i Německu. Podle něj Ostravští mohou sezonu rozdělit na dvě části: „V té první jsme byli zdraví, v té druhé jsme se potýkali s velkou marodkou.“

Mateusz Biernat je přesvědčený, že mladý ostravský celek v každém střetnutí snad až kromě toho v Odolene Vodě (0:3) nechal na hřišti srdce. „Bojovali jsme, bohužel v nějakém bodu se to vždy zlomilo a nenašli jsme cestu, abychom vývoj utkání otočili,“ řekl Biernat.

Smečař Lubomír Mazoch, který se propracoval do základní sestavy, nepřičítá ztracené play off marodce. „Spíše za to mohou naše chyby, koncovky. Několik zápasů jsme nezvládli, přestože jsme vedli 2:1 na sety. A k tomu ty ztracené tiebreaky...“ připomněl, že z deseti pětisetových duelů šest prohráli, byť v pěti z nich urvali dva sety z úvodních tří.

Ostravští volejbalisté Jakub Chwastyk, Wojciech Dudzik a Michal Grzyb blokují útok Příbrami.

Zajímavé je, že Ostravští první čtyři pětisetové duely vyhráli, načež v těch dalších už neuspěli.

„Ano, prohráli jsme šest tiebreaků, měli mečboly, setboly, ale to je mládí,“ konstatoval Biernat.

„Z toho, jak Ostravští začali sezonu, jsem byl nadšený,“ řekl někdejší reprezentant a nynější trenér Příbrami Martin Demar. „Bylo to hlavně díky Biernatovi, který tým vede opravdu skvěle a je jeden z nejlepších nahrávačů v lize. Ze začátku byli čtvrtí úplně s přehledem, ale bohužel se dostali do krize a ta trvala dlouho.“

Nebyl propad Ostravanů daný i tím, že soupeři postupně jejich hru přečetli?

„To ne,“ odmítl Demar. „Projevily se na tom zranění a nemoci, s nimiž se potýkali, a jejich lavička není široká. Ti kluci jsou ale šikovní, talentovaní. Škoda, že jim to nevyšlo, ale ligu měli super rozehranou na play off.“

Nad sítí se přetlačují ostravský nahrávač Mateusz Biernat (vlevo) a příbramský blokař Lukas Tóth.

Trenér Zedník potvrdil, že pokud tým není v kompletní základní šestce, má vzhledem k úzkému kádru problémy. „To se odrazilo po naší výhře nad Budějovicemi, po níž jsme už neuspěli. Jsem hlavně rád, že nejsme na posledních dvou místech, sezonu už nějak dokopeme.“

Co bude s ostravským týmem dál?

„Vše si zanalyzujeme po sezoně,“ odpověděl Mateusz Biernat, jenž Zedníkovi a jeho asistentu Vojtěchu Baumanovi pomáhá s vedením mužstva. „Družstvo jsme budovali od nuly, takže jsme pořádně nevěděli, co a jak bude fungovat. A jak už jsme říkal, dokud jsme byli zdraví, hráli jsme dobrý volejbal. Pak nám na čtyři pět týdnů vypadl Michal Grzyb (smečař) a ten jeden post nám chyběl.“

Důležité podle Biernata bude i to, aby současný kádr zůstal pohromadě. „Snad to vyjde, protože většina z nás má smlouvy ještě na další sezony,“ podotkl kapitán.