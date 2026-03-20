Výhra, přesto konec. Volejbalisté Ostravy padli po zlatém setu. Mrzuté, hlásí trenér

Jiří Seidl
  21:48
Volejbalisté Příbrami sice v odvetě předkola play off prohráli v Ostravě 0:3 (-17, -24, -24), ale po domácí výhře 3:0 měli jistý rozhodující zlatý set. A ten vyhráli 15:12, čímž si vybojovali postup do čtvrtfinále extraligy.
Ostravský smečař Lubomír Mazoch útočí přes příbramský trojblok. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fanoušci stáli a burcovali ostravské volejbalisty při jejich mečbolech. Proměnili až třetí, když hostující Gonzáles po podání Grzegolce poslal míč do anténky.

Radovat se však příliš nemohli. O tom, který tým bude úspěšnější, rozhodoval zlatý set a v něm ubrali na síle servisu, přičemž ho ztratili 12:15. V play off chybějí už pět let.

Příbramští ve čtvrtfinále narazí na vítěze základní části Karlovarsko. Série na tři výhry startuje 24. března v Karlových Varech.

„Pro nás je důležité být v osmičce, ale jestli budeme hrát jako teď, tak tam moc důstojnou roli nepředvedeme,“ prohlásil příbramský trenér Daniel Rosenbaum.

„Je to pro nás velmi mrzuté, jsme zklamaní, protože nakonec rozhodl jediný zlatý set,“ povzdechl si ostravský kouč Tomáš Zedník.

Ostravští měli mít v rozhodující sadě navrch především psychicky, jelikož ve druhé sadě odvrátili dva setboly hostů a ke konci třetí smazali ztrátu 18:21 a 20:22.

„Věřil jsem, že ten rozhodující set zvládneme, nicméně v koncovce nám chyběla větší odvaha,“ řekl Zedník.

Rosenbaum uznal, že v prvním setu byl jeho tým jasně horší. „Další dva sety jsme měli uhrát, protože jsme byli nahoře, ale bohužel náš výkon nebyl dobrý. A v tom zlatém setu se k nám trošku přiklonilo štěstí,“ řekl Rosenbaum.

Brno a po zlatém setu i Příbram prošly z předkola do extraligového play off

„Zlatý set jsme ztratili vlastními chybami. Škoda, protože jsme se snažili hrát, jak nejlépe umíme,“ řekl ostravský blokař Wojciech Dudzik. „Nevím, jestli se na nás podepsal velký tlak, ale musíme přiznat, že Příbram v té nejdůležitější chvíli zahrála dobře.“

Podle Rosenbauma bylo důležité i to, že zlomili oba praporkáře... Tím myslel čárové sudí.

„Často měli praporek na obrácenou stranu, než jak by to mělo vypadat,“ prohlásil Daniel Rosenbaum, byť vůči některým verdiktům sudích měli výhrady i domácí, kteří navíc za protesty dostali žlutou kartu.

Rosenbaum ale zdůraznil, že pokud by prohráli, nebyla by to chyba rozhodčích. „Pokud ale ve všech halách budou kamery a možnost vzít si trenérskou výzvu, tak nejasnostem zamezíme.“

Jak uvedl Tomáš Zedník, vypadnutí trochu devalvuje celou sezonu Ostravanů, kteří po dlouhodobé části byli osmí, což znamenalo, že se do předkola play off dostali po čtyřech letech. „Nicméně musíme se o co nejlepší umístění prát dál.“

Sezona ostravským volejbalistům nekončí. Ještě je čekají čtyři zápasy o 9. až 12. místo, které budou hrát opět pohárovým systémem doma – venku.

Začnou 25. března v Ústí nad Labem, které přivítají o tři dny později. V případě, že budou mít oba celky shodný počet bodů, rozhodne zlatý set, přičemž vítěz postoupí do boje o devátou příčku. Druhou dvojici tvoří Benátky nad Jizerou a Zlín.

Výhra, přesto konec. Volejbalisté Ostravy padli po zlatém setu. Mrzuté, hlásí trenér

