Ostrava jako odrazový můstek. Talentované trio Poláků míří výš

Dvacetiletý Michał Grzyb působil v Trefelu Gdaňsk, kde končil kariéru jeho otec, dlouholetý polský reprezentant Wojciech Grzyb.

„Z Gdaňska je do Ostravy daleko, ale naskytla se mi příležitost jít sem a tu jsem využil,“ uvedl smečař Grzyb.

Nabídku dostal od ostravského kapitána a nahrávače Mateuse Biernata, který pro tým pomáhal hledat mladé polské hráče.

„Narazil na mě někde na videu, a tak mě oslovil,“ usmál se Michał Grzyb, který už okusil i věhlasnou polskou Plus ligu. V ní debutoval za Gdaňsk před dvěma roky proti Bełchatówu a pomohl k výhře 3:1.

Dodal, že dosud nejčastěji hrál za juniory. „Oproti nim je česká extraliga mnohem silnější, ale díky tomu, že jsem dříve trénoval s prvním mužstvem Gdaňsku, není to pro mě velký skok,“ uvedl Grzyb. „V Gdaňsku jsem však neměl šanci hrát, a proto jsem tady.“

Z tria polských nadějí má největší zkušenosti s mužským volejbalem 23letý Jakub Chwastyk, který za WKS Wieluń hrál třetí nejvyšší polskou soutěž.

„V Ostravě jsem si nějakou dobu zvykal na nové prostředí, ale cítím se tady čím dál tím lépe. Zvykl jsem si a je mi jak v týmu, tak ve městě moc dobře,“ pochvaluje si univerzál Chwastyk.

Všichni tři berou Ostravu jako možný odrazový můstek ve své kariéře.

„Rád bych v budoucnu hrál v co nejlepším mužstvu, ale žádné konkrétní nemám. Podstatné je, abych byl v základu jako teď v Ostravě,“ uvedl Wojciech Dudzik.

„Mám rád Jastrzębski Wegiel, tam bych si rád zahrál,“ zmínil Jakub Chwastyk polské šampiony a finalisty minulých dvou ročníků Ligy mistrů.

Mladíci věří, že budou v play off

V ostravské kabině díky čtyřem Polákům vládne polština. „Ale mluvíme i anglicky, protože máme Marka z Ameriky,“ upozornil Chwastyk na blokaře Olsena. „Nerozumí polsky ani česky, takže s ním se bavíme anglicky.“

Dodal, že rozhodně vítá, že má kolem sebe tolik krajanů. „Díky tomu se na hřišti lépe domluvíme.“

Univerzál ostravských volejbalistů Jakub Chwastyk útočí přes benátský trojblok.

Dudzik podotkl, že komunikace v týmu je i přes více národností dobrá. „Vytvořili jsme takovou malou rodinu. Hraje se mi tady vážně dobře,“ řekl blokař.

„Jsme mladý tým a atmosféra v něm je výborná,“ potvrdil Michał Grzyb. „Jsme připraveni bojovat v každém utkání na sto procent.“

To potvrzují i ostravské výsledky. Mužstvo je po tom, co minulou sezonu bojovalo o záchranu, osmé.

Cíl je jasný – play off, nejméně jeho předkolo družstev na sedmém až desátém místě.

Ostravští sedm kol před koncem základní části ztrácejí na šesté Benátky nad Jizerou pět bodů, před jedenáctými Beskydami mají dvoubodový náskok.

Bude těžké nynější umístění uhájit?

„Je to náš cíl. Ale musíme se zvednout a dát dohromady,“ upozornil Jakub Chwastyk na pět extraligových porážek v řadě, byť Beskydům a Karlovarsku podlehli 2:3. „Máme za sebou trochu slabší fázi soutěže, ale věřím, že se z toho dostaneme a vrátíme se k výkonům ze začátku sezony.“

To vyhráli pět z úvodních sedmi duelů.

„Ano, začátek sezony jsme měli vydařený, ale dáme do hry sto procent, abychom náš cíl, play off, splnili,“ prohlásil Michał Grzyb.

„Budeme bojovat do posledního kola. Uděláme vše pro to, abychom se tam dostali a probojovali se co nejdále,“ řekl Wojciech Dudzik.

Ostravští hodně spoléhají na svého kapitána, zkušeného polského nahrávače Mateuse Biernata, který prošel nejlepšími světovými ligovými soutěžemi, polskou Plus ligou a italskou Sérií A.

„To je persona, velmi dobrý hráč i člověk. Hodně nás podporuje. Je to takový náš otec. Je nejstarší a vede nás,“ potvrdil Chwastyk.

Další extraligový duel čeká Ostravské v sobotu, kdy od 17.00 hostí Liberec. Už ve čtvrtek v 18.00 ale nastoupí v Praze ve čtvrtfinálové odvetě Českého poháru proti Lvům, přičemž budou dohánět ztrátu 1:3 z prvního duelu.