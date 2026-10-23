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Peníze nás trápí. S rolí outsidera se ale smířit nechceme, velí ostravský Biernat

Jiří Seidl
  16:00
Polský nahrávač Mateusz Biernat (uprostřed) je od této sezony nově i trenérem...

Polský nahrávač Mateusz Biernat (uprostřed) je od této sezony nově i trenérem volejbalistů VK Ostrava. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravští volejbalisté Jan Štefko, Gabriel Fachinetti a Jakub Moryčka (zleva)...
Ostravský univerzál Jan Štefko smečuje přes kladenský blok.
Smečař ostravských volejbalistů Lubomír Mazoch přihrává míč pod dohledem libera...
Polský nahrávač Mateusz Biernat (uprostřed) je od této sezony nově i trenérem...
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Nechtějí se smířit s tím, že v tomto ročníku extraligy patří mezi největší kandidáty na sestup. Volejbalisté Ostravy nemají potřebné ekonomické zázemí, nezískali posily. Odchodem tří polských opor naopak oslabili. „Nesmíme si připouštět tlak,“ velí přesto Mateusz Biernat, jenž se v této sezoně oficiálně přesunul z pozice nahrávače na post hrajícího trenéra.

„To je moje práce, to musím s hráči probírat každý trénink. A musí mezi námi být důvěra. Kdyby nebyla, tak bychom tady ani nebyli,“ přidal Biernat. A potvrdil, že aktuální ročník je složitější, než byly dva předchozí: „Pokud jde o peníze na činnost klubu, tak se trápíme.“

Přesto věří, že se tým bude zlepšovat. Hodně naznačí i sobotní utkání třetího kola extraligy, kdy Ostravští v 18 hodin nastoupí v Odoleně Vodě.

„Máme hodně mladé kluky, které je třeba nejdříve vychovat a pak můžeme očekávat, že budou držet krok s týmy jako jsou Kladno, Karlovarsko a tak dále. My musíme bodovat se Zlínem, Odolenou Vodou, Příbramí...“ upozornil trenér.

Polský nahrávač Mateusz Biernat (uprostřed) je od této sezony nově i trenérem volejbalistů VK Ostrava.

Se Zlínem se jim to povedlo, když v jeho hale prohráli 2:3, načež doma padli s Kladnem 0:3. Shodně nezachytili začátek obou úvodních duelů extraligy.

„Jsou tam ale pozitivní momenty,“ podotkl Biernat. „Musíme však udržet výkonnost celou dobu. Kluci chápou filozofii, jak chci hrát. A věřím, že nám pomůže i možnost vzít si challenge (výzvu), kdy konečně půjde vidět i nepatrný dotyk míče blokujících hráčů.“

Biernat upozornil na fakt, že od této sezony je při každému extraligovém zápase videozařízení, s jehož pomocí rozhodčí v případě potřeby sledují detailně dění na síti a všechny čáry pro snadnější posouzení přešlapů a autů.

Ostravští volejbalisté Jan Štefko, Gabriel Fachinetti a Jakub Moryčka (zleva) se snaží zablokovat kladenského univerzála Alvara Gimena.

„Náš tým se pořád učí zodpovědnosti. A také si musíme uvědomit, že nás snaha o vítězství nemůže svazovat, ale nakopnout,“ prohlásil Biernat.

Dodal, že hráči se musejí zbavit i přehnaného respektu ze soupeřů a nervozity, která je brzdila v začátcích úvodních dvou utkání. „Máme lepší i horší momenty, ale po tom, co jsme ve Zlíně prohráli dva sety, jsme najednou hráli uvolněně a v klidu došli až do tiebreaku,“ připomněl kouč. „A s Kladnem jsme se zvedli po prvním setu.“

Připustil, že by šéfové klubu mohli mužstvo ještě doplnit. „Je to tajemství, ale očekáváme, že ještě přijde nějaký finanční příspěvek. V tom případě bychom řešili, zda posílíme.“

Ač je Biernat na ostravské soupisce vedený i jako hráč, dosud nenastoupil. Oba zápasy nahrával Matěj Resl.

Smečař ostravských volejbalistů Lubomír Mazoch přihrává míč pod dohledem libera Dominika Jelena.

„Zatím se věnuji roli trenéra. Nejsem schopný dělat všechno, a tak teď vše sleduji zvenku,“ uvedl Biernat, který má nahrávačské zkušenosti i z nejlepších ligových soutěží světa – z Polska a Itálie.

Pohled z lavičky mu pomáhá i mentálně. „Jsem víc v klidu, než jsem byl na hřišti, kde jsem posbíral i nějaké žluté karty,“ připomněl. „A z mé strany to byl i problém v šatně, měl jsem hodně negativní emoce.“

A tak se dvaadvacetiletý Resl po třech letech dočkal šance v základní sestavě. „Snažím se, co to jde. S Biernym se hodně bavíme, radí mi třeba, co v jakých situacích hrát. Hlavně si musím věřit,“ prohlásil.

„Mates má pořád ještě svůj čas, i když za ty dva předešlé roky, co jsem tady byl, se z něj stal hotový nahrávač,“ konstatoval Biernat, který je připravený v případě potřeby na hřiště naskočit. „Ale máme tady i juniory. Tenhle klub musí fungovat. Hodně však bude sázet na mládež.“

Ostravský univerzál Jan Štefko smečuje přes kladenský blok.

Jako nahrávač by mohl zaskočit i Jan Štefko, který se před touto sezonou do Ostravy vrátil. Nechyběl u okamžiku, kdy se junioři Ostravy v roce 2016 pod vedením trenéra Lubomíra Vašiny stali mistry republiky.

„Štefi nemá dobré prsty, ale útočí výborně,“ usmál se Biernat. A tak Štefko, který se věnuje i plážovému volejbalu, nastupuje jako univerzál. Ostatně se Zlínem i s Kladnem byl s 25 a 12 body nejúdernějším hráčem týmu.

Ostravští před sezonou na post univerzála získali 19letého Poláka Bartosze Musiolika z Akademie Talentów Jastrzębskiego Węgla. Leč na příležitost čeká.

„Tým lépe funguje se Štefim. Bartek je další mladý kluk a ještě není úplně připravený na tuto úroveň. Má velice dobré okamžiky, ale z ničeho nic neuhraje jeden dva balony, když potřebujeme hru zpřesnit. To Honza Štefko dokáže. Ale Bartek určitě dostane svůj prostor,“ uzavřel Biernat.

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