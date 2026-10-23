Peníze nás trápí. S rolí outsidera se ale smířit nechceme, velí ostravský Biernat

„To je moje práce, to musím s hráči probírat každý trénink. A musí mezi námi být důvěra. Kdyby nebyla, tak bychom tady ani nebyli,“ přidal Biernat. A potvrdil, že aktuální ročník je složitější, než byly dva předchozí: „Pokud jde o peníze na činnost klubu, tak se trápíme.“
Přesto věří, že se tým bude zlepšovat. Hodně naznačí i sobotní utkání třetího kola extraligy, kdy Ostravští v 18 hodin nastoupí v Odoleně Vodě.
„Máme hodně mladé kluky, které je třeba nejdříve vychovat a pak můžeme očekávat, že budou držet krok s týmy jako jsou Kladno, Karlovarsko a tak dále. My musíme bodovat se Zlínem, Odolenou Vodou, Příbramí...“ upozornil trenér.
Se Zlínem se jim to povedlo, když v jeho hale prohráli 2:3, načež doma padli s Kladnem 0:3. Shodně nezachytili začátek obou úvodních duelů extraligy.
„Jsou tam ale pozitivní momenty,“ podotkl Biernat. „Musíme však udržet výkonnost celou dobu. Kluci chápou filozofii, jak chci hrát. A věřím, že nám pomůže i možnost vzít si challenge (výzvu), kdy konečně půjde vidět i nepatrný dotyk míče blokujících hráčů.“
Biernat upozornil na fakt, že od této sezony je při každému extraligovém zápase videozařízení, s jehož pomocí rozhodčí v případě potřeby sledují detailně dění na síti a všechny čáry pro snadnější posouzení přešlapů a autů.
„Náš tým se pořád učí zodpovědnosti. A také si musíme uvědomit, že nás snaha o vítězství nemůže svazovat, ale nakopnout,“ prohlásil Biernat.
Dodal, že hráči se musejí zbavit i přehnaného respektu ze soupeřů a nervozity, která je brzdila v začátcích úvodních dvou utkání. „Máme lepší i horší momenty, ale po tom, co jsme ve Zlíně prohráli dva sety, jsme najednou hráli uvolněně a v klidu došli až do tiebreaku,“ připomněl kouč. „A s Kladnem jsme se zvedli po prvním setu.“
Připustil, že by šéfové klubu mohli mužstvo ještě doplnit. „Je to tajemství, ale očekáváme, že ještě přijde nějaký finanční příspěvek. V tom případě bychom řešili, zda posílíme.“
Ač je Biernat na ostravské soupisce vedený i jako hráč, dosud nenastoupil. Oba zápasy nahrával Matěj Resl.
„Zatím se věnuji roli trenéra. Nejsem schopný dělat všechno, a tak teď vše sleduji zvenku,“ uvedl Biernat, který má nahrávačské zkušenosti i z nejlepších ligových soutěží světa – z Polska a Itálie.
Pohled z lavičky mu pomáhá i mentálně. „Jsem víc v klidu, než jsem byl na hřišti, kde jsem posbíral i nějaké žluté karty,“ připomněl. „A z mé strany to byl i problém v šatně, měl jsem hodně negativní emoce.“
A tak se dvaadvacetiletý Resl po třech letech dočkal šance v základní sestavě. „Snažím se, co to jde. S Biernym se hodně bavíme, radí mi třeba, co v jakých situacích hrát. Hlavně si musím věřit,“ prohlásil.
„Mates má pořád ještě svůj čas, i když za ty dva předešlé roky, co jsem tady byl, se z něj stal hotový nahrávač,“ konstatoval Biernat, který je připravený v případě potřeby na hřiště naskočit. „Ale máme tady i juniory. Tenhle klub musí fungovat. Hodně však bude sázet na mládež.“
Jako nahrávač by mohl zaskočit i Jan Štefko, který se před touto sezonou do Ostravy vrátil. Nechyběl u okamžiku, kdy se junioři Ostravy v roce 2016 pod vedením trenéra Lubomíra Vašiny stali mistry republiky.
„Štefi nemá dobré prsty, ale útočí výborně,“ usmál se Biernat. A tak Štefko, který se věnuje i plážovému volejbalu, nastupuje jako univerzál. Ostatně se Zlínem i s Kladnem byl s 25 a 12 body nejúdernějším hráčem týmu.
Ostravští před sezonou na post univerzála získali 19letého Poláka Bartosze Musiolika z Akademie Talentów Jastrzębskiego Węgla. Leč na příležitost čeká.
„Tým lépe funguje se Štefim. Bartek je další mladý kluk a ještě není úplně připravený na tuto úroveň. Má velice dobré okamžiky, ale z ničeho nic neuhraje jeden dva balony, když potřebujeme hru zpřesnit. To Honza Štefko dokáže. Ale Bartek určitě dostane svůj prostor,“ uzavřel Biernat.