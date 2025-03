Smečař se vyměnil s liberem. Kvůli teplotě, prozradili Ostravští. Play off se jim vzdálilo

Aby se dostali na desátou příčku, museli by v posledním kole základní části získat v Českých Budějovicích tři body, přičemž Brňané nesmějí bodovat v Odoleně Vodě.

„Podle toho, jak nám vyšel začátek sezony, je naše nynější umístění zklamáním,“ připustil ostravský trenér a manažer Tomáš Zedník.

V první polovině dlouhodobé části extraligy se Ostravští drželi kolem čtvrtého místa. Ve 13. kole doma porazili České Budějovice 3:1, načež už ani jednou nevyhráli, desetkrát za sebou. Šest utkání ale ztratili až v tiebreaku.

Nahrávač a kapitán Mateusz Biernat podotkl, že pokud se do předkola play off nedostanou, zklamání to nebude.

Nad sítí se přetlačují ostravský nahrávač Mateusz Biernat (vlevo) a příbramský blokař Lukas Tóth.

„Očekávání od nás bylo větší, než realita,“ upozornil. „Není tajemství, že v klubu je omezený rozpočet, takže kluci, kteří jsou na lavičce, jsou zdejší odchovanci. Týmy v play off mají už dospělý volejbal v rukách a jejich hráči už leccos odehráli. U nás kromě mě nikdo takovou soutěž ještě pořádně nehrál.“

Podle Biernata by Ostravští mohli sezonu rozdělit na dvě části. „V té první jsme byli zdraví, v té druhé jsme se ale potýkali s velkou marodkou stejně jako dneska.“

Proti Příbrami sice nikdo ze základní sestavy Ostravanů nechyběl, ale museli improvizovat. Smečař Lubomír Mazuch šel na libera, přičemž dosavadní libero Jakub Motyčka vypomáhal v útoku. A fit nebyl ani další smečař Michal Grzyb, byť hrál.

„Lubo a Michal hráli i s teplotou, pět dnů leželi v posteli, takže zaslouží velké uznání, že vůbec nastoupili,“ řekl Biernat. Dodal, že přesto v duelu s Příbramí nechali na hřišti srdce, byť to na body nestačilo.

Ostravský smečař Jaroslav Horobec útočí vedle příbramského bloku.

„Mám teplotu, na smeči bych utkání neuskákal, ale naštěstí máme variabilní tým, nějak jsme ho slepili i tím, že jsme si s Kubou Motyčkou prohodili posty,“ konstatoval Mazoch.

„U nás to je tak, že pokud nejsme kompletní, v základní šestce, tak máme problémy,“ podotkl Zedník. „To se odrazilo na našem výkonu i proti Příbrami a také v těch zápasech po naší výhře nad Budějovicemi. Jsem hlavně rád, že nejsme na posledních dvou místech, sezonu už nějak dokopeme.“

Příbramský trenér Martin Demar, řekl, že na hře Ostravských bylo vidět, že hrají o poslední šance dostat se do předkola play off.

„Musím domácí pochválit, jak bojovali, ale mě těší, jak se semknul náš tým a že kluci na rozdíl od čtvrtečního zápasu v Českých Budějovicích pomohli našemu druhému nahrávači Adamovi (Vítámvásovi),“ uvedl Demar. „Máme tři body a tlačíme se na Liberec a Benátky, které jsou o bod před námi. O to, abychom se před ně dostali, se budeme rvát do poslední chvíle.“