Ostravští volejbalisté po prvním setu otevřeli Brnu klec. Dál čekají na výhru

Jiří Seidl
  21:42
Volejbalisté VK Ostrava zatím čekají na první výhru v tomto ročníku extraligy. Ve čtvrtečním pátém kole nestačili doma na Brno 1:3 (23, -22, -20, -20) a jsou spolu s Black Volley Beskydy u dna soutěže.
Brněnské libero Daniel Waclaw a smečař David Janků se radují z bodu.

Brněnské libero Daniel Waclaw a smečař David Janků se radují z bodu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Libero ostravských volejbalistů Jakub Motyčka vybírá ulívku brněnských...
Ostravský smečař Michal Grzyb vybírá míč těsně za sítí.
Ostravský smečař Jakub Grzegolec se snaží dostat balon přes brněnský blok.
Michal Grzyb z Ostravy přihrává podání Brňanů.
„V prvním setu jsme otáčeli napoprvé, především nám vyšel začátek, když jsme soupeře zablokovali,“ řekl ostravský trenér Lubomír Vašina, který se do ostravského klubu vrátil po pěti letech. „Od druhého setu nás hosté dostali pod permanentní tlak.“

A to také díky tomu, že zlepšili podání.

„Po tom prvním setu byl asi na servisu největší rozdíl. Podání a příjem, od toho se vše odvíjí,“ uvedl brněnský smečař David Janků, který z 10 přímých bodů servisem svého týmu dal polovinu. Ostravští dva.

České Budějovice stále neztratily set, volejbalisté Ostravy a Beskyd opět padli

Pomohlo mu, že prostředí ostravské haly zná, jelikož v ní tři sezony byl doma?

„I kdybyste mě vzbudili o půlnoci, tak to tady budu sázet...“ smál se. „Ale ne, přeháním. Mám to ale trochu tady načtené, i když je to už nějaká doba, co jsem tady byl (čtyři roky – pozn. red.). Mám na Ostravu dobré vzpomínky většinou, když překonám počáteční nervozitu, hraje se mi tady výborně.“

Vašina odmítl, že by Brňané jeho tým rozbili servisem. „Hlavně hráli svou hru, neudělali mnoho chyb a uhráli těžké balony. My také, ale oni své bodovky potvrdili,“ podotkl kouč.

„Bohužel od začátku sezony nejsme ani jeden týden kompletní, abychom mohli trénovat v plné síle, ale nechci, aby to znělo jako nějaká výmluva,“ upozornil ostravský kapitán a nahrávač Mateusz Biernat na sérii zranění.

Kvůli nim minule v Karlových Varech chyběli smečaři Jakub Grzegolec a Michal Grzyb. Problémy má i Lubomír Mazoch. „Pokud ale nejste v plné síle, tak se na hřišti projeví každá maličkost,“ dodal Biernat. „Sami tak zatím nevíme, co můžeme od sebe čekat, a to je problém.“

Ostravský smečař Michal Grzyb vybírá míč těsně za sítí.

Podle něj domácí doplatili i na ztrátu koncentrace ve druhé sadě. „Když už máš zvíře v kleci, tak ho zavřeš a nepustíš, jenže my jsme nechali klec otevřenou a Brňané se rozjeli,“ konstatoval Mateusz Biernat.

Ostravští jsou spolu s týmem Black Volley Beskydy u dna soutěže, leč zatím odehráli jen tři utkání, jelikož v prvním kole měli volno a domácí duel s Benátkami nad Jizerou mají odložený na 13. listopadu na 17.00.

„Požádal nás o to soupeř, jemuž v původním termínu chyběli dva hráči, takže jsme vyhověli,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Zedník.

Nyní Ostravany čekají nadmíru důležité souboje v sobotu ve Zlíně a po Benátkách doma 16. listopadu městské derby s Beskydami.

„Už s Brnem to pro nás byl důležitý zápas, abychom se naladili na ta další utkání, na sobotu,“ podotkl trenér Vašina.

„Každý zápas je důležitý, věřím, že náš tým je schopný hrát s každým v lize,“ prohlásil Mateusz Biernat. „Ale od první půlky minulé sezony, kdy jsme poráželi i silné soupeře, se hledáme. Zatím nám chybí koncentrace a mentální pohoda.“

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  21:06

ONLINE: Plzeň - Fenerbahce 0:0, další šance, hlavičku Dweha kryje Ederson

Sledujeme online
Ederson zastavuje míč před bránou Fenerbahce.

Mají dostatek příležitostí, hrají aktivně a obraně soupeře způsobují problémy. Po prvním poločase zatím plzeňští fotbalisté drží s tureckým Fenerbahce nerozhodný výsledek 0:0. Dál tak hájí...

6. listopadu 2025

