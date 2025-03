Volejbalová extraliga jede dál. Mají boje poražených o konečné umístění smysl?

„Jsem rád, že jsme uspěli proti Beskydám, s nimiž se nám až tak nedaří a dlouhodobě s nimi soupeříme,“ oddechl si ostravský trenér Tomáš Zedník.

„Pro nás to je obrovská vzpruha, protože ve druhé polovině základní části ligy jsme ani jednou nevyhráli, už jsme byli v takové krizi... Potřebovali jsme se ujistit, že volejbal ještě hrát umíme,“ řekl Jakub Motyčka, ostravské libero.

„Bylo jasné, že rozhodne to, kdo jak k utkání přistoupí. A v tom byla Ostrava lepší,“ upozornil beskydský trenér Michal Provazník. „Připadalo mi, že jsme hráli, jako by se nemohlo nic stát, a ono se stalo.“

Ostravští volejbalisté Lubomír Mazoch, Jakub Chwastyk a Jakub Motyčka se radují z bodu.

Ostravští skončili po dlouhodobé části extraligy jedenáctí. O jedno místo jim uniklo předkolo play off, v němž Black Volley Beskydy vypadly s Odolenou Vodou. Nyní oba celky hrají o konečné umístění.

Má protahování sezony význam?

„Nevím, jak pro kluby, které mají v kádru cizince, ale pro nás, co máme v mužstvu spoustu mladých hráčů, ano,“ řekl Provazník. „Pro nás to je možnost nechat kluky, kteří toho během sezony moc nenahráli, aby si vyzkoušeli extraligu a zahráli si s lepšími soupeři, než mají možnost v mládežnických soutěžích.“

Beskydští tak mimo jiné dali šanci blokaři Tomáši Flegrovi a smečařům Ondřeji Zelenkovi a Jakubu Malíkovi, Ostravští nahrávači Matěji Reslovi, blokaři Filipu Srovnalovi a univerzálu Jakubu Pelikánovi.

Motyčka podotkl, že se může zdát, že o nic nejde, ale pro týmy, které se nedostaly do play off, je to i fajn zakončení sezony. „Máme motivaci, abychom sezonu završili pozitivně,“ dodal.

Ostravský univerzál Jakub Pelikán sleduje přihrávku libera Jakuba Motyčky.

„I na tyto zápasy chodí diváci, zajímají sponzory, takže je dobře, že ještě hrajeme,“ řekl Zedník.

Nejzkušenější hráč obou klubů, beskydský univerzál Michal Kriško, připustil, že je těžké koncentrovat se na další duely, když vypadli v předkole. „Ale furt jde o ostravské derby. I lidí přišlo hodně,“ všiml si. „Oba týmy jsou zklamané, že neprošly dál, ale motivaci najít musíme. Ještě není konec sezony, bojujeme aspoň o umístění.“

Mužstva hrají na dva zápasy. Takže v odvetě, která bude ve čtvrtek od 17.00 v třebovické hale, musejí domácí vyhrát 3:0, nebo 3:1, aby si vynutili rozhodující zlatý set.

Vítěz se utká o deváté místo s lepším z dvojice Zlín - Příbram, přičemž v úvodním duelu Příbramští vyhráli 3:1. Poražené čeká souboj o 11. příčku.