Myška končí s ježděním, vítěz Velké pardubické bude koně už jen obouvat

„Po těch letech a všem, co jsem v dostizích zažil, mi připadalo jako slušnost oznámit své rozhodnutí Jockey Clubu a dát o tom tímto způsobem vědět. Zrálo to ve mně delší dobu. Nechci ale, aby kolem mého odchodu probíhal humbuk, proto nechci o moc víc říkat,“ řekl Myška serveru Jezdci.cz.
Během kariéry, kterou zahájil už v minulém století, nasbíral pět domácích překážkových titulů (2003, 2004, 2007, 2011, 2012). Je rekordmanem v počtu vítězství na českých drahách, letos v dubnu v Kolesách v sedle Grenata dosáhl jako první překážkový jezdec na 300 vítězství.
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Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina
Vysněného triumfu na Velké pardubické se dočkal Myška v roce 2024 se Sexy Lordem, kdy slavil vítězství v ojedinělém současném doběhu s Godfreym vedeným Janem Faltejskem. V nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku si Myška připsal 23 startů a jedenáctkrát skončil do pátého místa.
U dostihových koní úspěšný žokej zůstane jako podkovář, což je profese, které se už nějaký čas věnuje. „Řadu let jsem si koval koně naší stáje, teď se tomu chci věnovat naplno. Stále nabírám potřebné zkušenosti, ale velmi mě to naplňuje a rád bych tímto způsobem zůstal u dostihových koní,“ řekl.