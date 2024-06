Mistr světa je bez olympiády. Přindišovi zbývá poslední naděje. Doma, v Praze

Pokud by to nedokázal, jeho velký olympijský sen se už nikdy naplnit nemusí. Je mu 35 let.

„Právě teď si nedokážu představit, že bych se další čtyři roky připravoval na příští olympiádu v Los Angeles,“ přiznává český kajakář. „Rozhodně mám v plánu ještě jednu sezonu zkusit. Ale co bude dál, v hlavě nemám.“

V klasických závodech na kajaku zářil.

Předloni se stal v Augsburgu mistrem světa.

Loni byl celkovým vítězem Světovém poháru.

Je druhým mužem aktuálního světového žebříčku.

Přesto ani s takovou skvělou vizitkou do Paříže na klasickém kajaku nesmí. Protože lídrem žebříčku je Jiří Prskavec. A každou zemi může zastupovat jen jedna loď.

MISTR SVĚTA. Vít Přindiš se raduje v cíli na šampionátu v Augsburgu 2022.

Proto se Přindiš už po loňském mistrovství světa v Londýně upnul k poslední naději v podobě nové olympijské disciplíny kayakcross, což je vodácká verze odvětví, jakými jsou například na sněhu skikros nebo snowboardcross.

„Když jsem loni po mistrovství světa trenérovi (Jiřímu Prskavci staršímu) řekl, že do toho jdu, byl moc rád,“ vypráví. „Měl obavy, abych s vodou neskončil. Ale já mu povídám: Hele, pro mě je to výzva.“

Od té doby výrazně navýšil přípravu na kayakcross. „Poslední dobou jsem se mu věnoval tak ze 70 procent a kajaku jen ze 30 procent,“ porovnává. V zimě neodletěl se svojí tréninkovou skupinou do Austrálie, ale připravoval se s dalšími specialisty na kayakcross na Réunionu.

„Všechny nás to tam strašně bavilo, zkoušeli jsme si různé věci a každý byl usměvavý,“ popisuje tehdejší tvůrčí atmosféru. Nalezl zalíbení v disciplíně, ke které kdysi obtížně nacházel pozitivní vztah.

„Jezdil jsme kros jen tak pro zábavu od roku 2016. Nikomu se nic nestalo, protože tehdy ještě byly výsledky každému víceméně lhostejné,“ vzpomíná. „Jenže potom v letech 2019 a 2020 začali kros jezdit lidé, kterým bylo jedno, jestli se tomu druhému něco stane, a já s ním málem přestal, protože jsem nechtěl chodit do závodů s tím, že mě někdo bude chtít sejmout.“

V roce 2019 absolvoval v této disciplíně jediný závod při Světovém poháru v Tróji a odnesl si z něj nepříjemné zranění.

„Nastoupil do něj tehdy i exmistr světa ve slalomu Jullian Billaut, který už však spoustu let nejezdil a dělal trenéra. No a ve válci mě svou lodí totálně načoudil zezadu do žeber. Měl jsem je potom naražená a dva měsíce řešil bolesti, i před mistrovstvím světa, kde jsme jeli o olympiádu v Tokiu. Říkal jsem si: Proč? Do krosu nastoupí trenér, udělá tam úplnou blbost a já to odnesu. Tak jsem si řekl: Tahle disciplina pro mě není, kašlu na ni.“

Odmítl v krosu startovat i na mistrovství Evropy 2020 v Praze.

A přesto ho vzal později znovu na milost.

„Když z něj udělali olympijskou disciplínu, šla v kayakcrossu od roku 2021 výkonnost strašně nahoru. Zároveň - musím to zaklepat - je zranění výrazně míň než dřív.“

Z kayakcrossu se stala disciplína, která občas připomíná i velké strategické šachy. Také to se mu zamlouvá.

„Snažím se pracovat i na taktické stránce a přemýšlet o různých variantách průjezdů v různých situacích, v jaké pozici co udělat, na koho kde zaútočit, najednou toho máte v hlavě strašně moc. Kayakcross už není o tom vystartovat a někoho sejmout.“

Z evropských šampionátů už má z kayakcrossu zlato i bronz. Bude patřit mezi favority.

Vít Přindiš (zády) a Ondřej Tunka se radují po finále kayakcrossu na ME v Krakově 2023.

Přesto se nehody a kolize v kontaktních závodech nadále stávají. A tak si i Přindiš uvědomuje: „Nemám to zcela ve svých rukách, i když se budu snažit udělat maximum.“

V dodatečné olympijské kvalifikaci v Praze si 81 zájemců rozdělí jen tři zbylá místa pro hry.

„Všichni ti kluci se na tenhle závod po celou poslední zimu připravovali,“ říká Přindiš. „Jen tři si ale Paříž vyjedou a těch 78 zbylých se bude na olympiádu koukat doma z gauče.“

Touží být mezi třemi vyvolenými. Rád by vyhrál hned kvalifikační časovku, aby potom měl do vyřazovacích kol co nejlepší startovací pozici.

Zvažoval dokonce, že kvůli plné koncentraci na nedělní kayakcross by vypustil páteční pohárový závod na kajaku.

Ale nakonec to neudělá.

„Byla by strašná škoda v pátek nejet, když je Světový pohár u nás v Praze. Nevím, kolik si jich ještě budu moct v životě zajet. A kromě toho: páteční úspěch by mě mohl nakopnout před nedělí.“