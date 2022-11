Přindiš je Králem divoké vody, po světovém titulu nahradil Prskavce

Po svazovém ocenění Kanoista roku získal Přindiš trofej také v anketě sekce divoká voda, v níž hlasují funkcionáři, sportovní novináři a samotní závodníci.

„Nejsem moc velký sběratel těchto ocenění. Těší mě ale to, že mohli hlasovat nejen delegáti a činovníci, ale i závodníci. A je to tím pádem cena od naší komunity,“ řekl Přindiš, který převzal cenu dnes v olomouckém BEA centru. V celkovém hodnocení nasbíral 222 bodů. Za ním skončil Prskavec se 108 body a další zástupkyně vodního slalomu Tereza Fišerová se 45 body.

Přindiš si světovým titulem splnil sen, ale motivaci neztrácí. „Sportování a vodní slalom mě baví, takže to nebylo o tom, abych sportoval jen do nějaké chvíle nebo do nějakého úspěchu. Zatím mě to baví, cítím, že bych se mohl zlepšit a svého limitu jsem ještě nedosáhl. Tak doufám, že zdraví bude držet a budu moct předvést ještě nějaké další hezké závody,“ uvedl třiatřicetiletý závodník.

Němcové vynesla ocenění pro nejlepší sjezdařku životní sezona, na kánoi získala světový titul ve sprintu a stříbro na MS v klasickém sjezdu. „Celá sezona byla naprosto úžasná. Pořád jsem čekala, kdy tahle vítězství skončí, že nemůžu vyhrát vše v celé sezoně. Mám z toho hroznou radost,“ řekla.

Kategorii do 23 let ve slalomu vládla kanoistka Gabriela Satková. Vedle evropského zlata a světového stříbra mezi svými vrstevníky byla úspěšná také mezi dospělými, když získala zlato a stříbro v závodech Světového poháru. „Mám z toho obrovskou radost. Přece jenom náš tým U23 je plný velice úspěšných závodníků, máme hned další tři mistry Evropy. Proto si prvního místa mezi nimi velice vážím,“ poznamenala v tiskové zprávě.