Dlouhá cesta za snem. Slavná baseballová liga je pro Čecha obří cíl

V autě byste museli sešlápnout plyn hodně hluboko, abyste vyrovnali rychlost, kterou je schopný mrštit baseballovým míčem Viktor Večerka.



Mladému nadhazovači brněnských Draků naměřili koncem června na kempu mladých nadějí v Londýně hodnotu 92 mil, tedy zhruba 148 kilometrů v hodině.

Když skauti amerických profi týmů tu cifru viděli, zahořeli po skoro dvoumetrovém hromotlukovi touhou. „Jsou hodně na čísla,“ podotýká s úsměvem Pavel Chadim, brněnský specialista na výchovu baseballových talentů.

Večerka ten svůj dokázal rozvinout tak, že v pondělí podepsal svou první profesionální smlouvu. Jeho novým zaměstnavatelem je Kansas City Royals, organizace spadající do americké Major League Baseball (MLB).

„Je to splněný sen,“ rozplýval se devatenáctiletý čerstvý maturant. „Ale zároveň je to jenom začátek. Vlastně teprve první krok ke splnění snu.“

Není totiž zdaleka prvním Čechem, jehož si vyhlédl klub z nejslavnější baseballové soutěže planety. Jen Draci byli takto polichoceni už čtyřikrát.



„A vždycky jsem z toho hodně dojatý,“ prohodil klubový předseda Igor Kratochvíl. „Tenhle sport u nás kdysi nikdo nechtěl, ale po revoluci se otevřel nový svět. Kluci mají možnost se podívat někam, kde byl jen málokdo.“

Pokud je řeč o samotné MLB, do té zatím z Česka nepronikl nikdo. Dosud všichni vyslanci uvízli v husté síti nižších zámořských soutěží, a to včetně brněnského kvarteta Jakub Hajtmar, Jakub Toufar, Jan Vašourek a Jakub Ižold.

„Ale ti všichni brali podpis smlouvy jako cíl, kterého chtěli dosáhnout. Pro Viktora je to teprve start,“ upozorňuje Chadim. „Je to vysoký levák, což jsme ještě nikdy neměli. A jako první hodil tak rychle v době, kdy ještě nebyl pod americkým vedením. Pokud mu vydrží zdraví, hlavu má nastavenou dobře.“

To je základní předpoklad, protože cesta do nasvícených arén MLB je trnitější, než většina tuzemských sportovních příznivců tuší. Zatímco adepti hokejové NHL musí zpravidla ve svém klubu předčit desítky konkurentů, v baseballu se jedná o stovky.

Do každé z třiceti nejprestižnějších organizací přibude rok co rok až sedm desítek nováčků, z nichž se až na vrchol pyramidy vyškrábne mizivé procento. „Je to dlouhá cesta, ale člověk musí být přesvědčený, že to může zvládnout,“ oznamuje Večerka.

Bereme to vážně, ujišťuje skaut

Jeho velkým bonusem je ctižádost. „Pracuje na sobě tak tvrdě, že by mohl být armádním rangerem. Když mu řeknou, ať skočí z okna, tak skočí z okna,“ glosuje Kratochvíl. „Z hráčů, co jsme do amerického systému dodali, má právě on velkou šanci dojít až nahoru,“ věří předseda 21násobných českých mistrů.

Další Večerkovou předností je jeho specializace. Na baseballových hřištích se prohání už od šesti, ale pálení mu nešlo a ani při obraně v poli nevynikal. „Ve dvanácti jsem tak začal nadhazovat a našel jsem, co mi jde a co mě baví. Už odmala jsem tak směřoval k tomu, že budu nadhazovač,“ přibližuje mládežnický reprezentant.

Právě nadhazovači jsou mezi evropskými hráči pro americké skauty tím nejzajímavějším zbožím. A pro leváky to platí dvojnásob. Kolem Večerky tak kroužili zájemci už déle, po londýnském představení po něm nakonec sáhlo Kansas City.

„Nepodepisujeme každého, ale jen toho, kdo má šanci se dostat až do Major League,“ ujišťuje Nick Leto, skaut organizace Royals, který za Večerkou přiletěl z USA. „Viktor je teprve čtvrtý hráč v naší historii, kterého jsme podepsali z Evropy. Je to speciální chvíle i pro nás, bereme to vážně.“

To však pro Večerku neznamená žádnou záruku úspěchu. „Nemůžu předpovídat budoucnost, ale naším úkolem je, abychom ho dostali k jeho stropu. Je to dlouholetá investice,“ popisuje Leto.

Už na konci měsíce Večerka zamíří do tréninkového komplexu v Arizoně, kde by měl nastoupit do několika utkání nováčkovské ligy. Po krátkém oddechu v Česku se pak na podzim vrátí na delší přípravný kemp.

„Moje smlouva není na určitou dobu. Zůstanu, dokud budu chtít a dokud o mě budou mít zájem. Samozřejmě to bude chtít trpělivost a tvrdou práci. Může to jít rychle, může to jít pomalu, nemusí se to vůbec splnit. Ale budu dělat všechno, aby se ten sen splnil. Nejdůležitější je za ním jít,“ hlásí Večerka.

Do Ameriky nakoukl už ve třinácti, kdy si s jihomoravským výběrem zahrál na prestižní Little League World Series před tisícovkami diváků. „To byla ochutnávka, která mě nakopla k další práci,“ vzpomíná. Nyní ho čeká baseballový dril od rána do večera sedm dní v týdnu „Člověk musí ten sport milovat, aby to zvládl. Ale pro mě je baseball celoživotní vášeň a moc se na to těším.“