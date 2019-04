Zápasník MMA Pešta získal světový pás organizace WASO

„Párkrát mě trefil hezky, ale nic, co by se mnou otřáslo. Čekal jsem, že to bude těžký zápas,“ řekl Pešta.

Zatímco veterán nejslavnější organizace smíšených bojových umění vybojoval světový titul organizace WASO, o ten evropský se utkal v Česku populární zápasník z Uzbekistánu Machmud Muradov. Souboj se Španělem Tatou Primerou ukončil už v 1. kole.

„Byl jsem připravený na všechno. Já v tělocvičně žiju. Když něco dělám, tak pořádně,“ prohlásil Muradov.

Na galavečeru se představil i nejslavnější český zápasník Karlos Vémola. Utkal se s Francouzem Princem Aounallahem, se kterým měl bojovat už před rokem, ale zápas tehdy kvůli nemoci zrušil. Vémola v souboji jasně dominoval a vyhrál na body.

„Všichni věděli, že to takhle dopadne, a tady to je,“ prohlásil po zápase sebejistý zápasník, který si připsal šestadvacátou výhru.