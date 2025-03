Třinci fandil i mistr republiky. Squashista Byrtus slavil na hokeji svržení parťáka

Tudíž je jasné, komu fandí.

Byrtus je po dlouhé době, po éře Jana Koukala, Daniela Mekbiba a Jakuba Solnického nové jméno mezi českými šampiony. Ve finále porazil svého týmového kolegu Solnického 3:1, přičemž s ním ztratil jediný set během celého mistrovství.

Byrtus byl ve finále poprvé v kariéře a hned uspěl.

„Je to krásné. Porazit Jakuba Solnického na skleněném kurtu, kde jsem s ním už několikrát prohrál, je vždycky hodně náročné,“ podotkl. „Takticky jsem zápas zvládal, ale ve třetím setu jsem začal být nervózní a tuhnul jsem. Jsem rád, že jsem to nakonec zvládl.“

Za rok by rád přidal další domácí titul, jejich celkový počet ale neřeší. „Pokud se dostanu před Mekbiba a Solnického, kteří mají čtyři a tři tituly, bylo by to super. Pořád je ale v Česku dost soupeřů, kteří mohou vyhrát,“ dodal Viktor Byrtus.

Jakuba Solnického, který vybojoval minulé tři tituly, před šampionátem trápila horečka. „V úterý jsem měl třicet devět stupňů. Uvažoval jsem, zda do turnaje nastoupím. Ale ve středu mi bylo už lépe,“ uvedl s tím, že je tak s druhým místem spokojený. „Ve finále jsme byl první dva sety o dost pomalejší, u balonu jsem byl o půl kroku později. Soupeř mě tlačil. Ve třetím jsem se nahecoval, ale ve čtvrtém to bylo podobné jako ze začátku.“

Novou mistryní republiky je osmnáctiletá Karolína Šrámková ze Squash Moravská Slavia Brno, která neztratila ani set a ve finále porazila čtyřnásobnou mistryni republiky Annu Serme 3:0.