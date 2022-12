VIDEA ROKU: Vítězné tenistky, močení cyklistů i oslavenec Jágr

A právě tohle je nejsledovanější sportovní video roku. Ve finále předvedly velkou bojovnost. Zpočátku se jim nedařilo, vůbec poprvé na turnaji prohrály set. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková však boj o deblový titul z Australian Open otočily a brazilsko-kazašský pár Beatriz Haddadová Maiaová, Anna Danilinová přehrály 6:7 (3:7), 6:4 a 6:4. Získaly tak čtvrtý společný grandslamový titul.

A také druhé nejsledovanější video roku 2022 se týká tenisu. Bouřlivák Nick Kyrgios má totiž na svém kontě další kauzu, i když tentokrát se do ní dostal nechtěně. Během čtvrtfinálového zápasu čtyřhry na Australian Open omylem smečoval do hlediště a trefil malého chlapce, který se následně rozplakal. Kyrgiose to mrzelo a rychle zareagoval tím, že daroval chlapci na usmířenou svou raketu.

Velkému diváckému zájmu se těšilo i následující fotbalové video. V srpnu vybojovala účast v Lize mistrů, milionářské soutěži, Viktoria Plzeň. V odvetě závěrečného předkola porazila Karabach 2:1, což jí po bezbrankové remíze v prvním duelu v Baku stačilo k postupu.

Své diváky si našel sportovní podcast „Z voleje“. V jednom z nich mluvil ředitel Sazka Tour Leopold König.

A do sportovní „TOP pětky“ se dostal i Jaromír Jágr. Ten slavil v únoru padesát let. S novináři vzpomněl na tátu, který mu v mládí věštil, že nejsilnější bude právě po čtyřicítce. Hokejový útočník ale přiznal, že už dávno se změnil z obávaného predátora, který prahl po tom být nejlepší, v býložravce, jehož baví výchova mladých talentů.