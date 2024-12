České úspěchy ve videích roku: hvězdná Krejčíková i slavící mistři světa

K tenisu se ještě vrátíme, ale v letošním roce mohli slavit také fanoušci hokeje. Oslavy zlata z domácího mistrovství světa rozjeli hned po úspěšném finále proti Švýcarsku (2:0), o den později v nich pokračovali. Tentokrát se o radost podělili s fanoušky, české hokejisty přivítalo zaplněné Staroměstské náměstí. „Bez vás bychom tu nikdy nestáli,“ děkoval kapitán Roman Červenka.

A před návratem k tenisu ještě box. Mike Tyson ve svém prvním zápase po čtyřech letech nestačil na Jakea Paula. Sedmadvacetiletý youtuber a boxer ostře sledovaný souboj ovládl s přehledem na body. Tyson na mnohem mladšího soka viditelně ztrácel. K zajímavé situaci však došlo ještě před samotným zápasem.

Sparťanští fotbalisté se letos stali podruhé v řadě ligovými šampiony. Obhajobu mistrovského titulu si zajistili drtivým vítězstvím 5:0 v Mladé Boleslavi, se kterou přitom body v probíhající sezoně ztráceli.

A jsme zpátky u tenisu. Dařilo se nejen českým tenistkám, ale i tenistům. Skvělý rok zažil teprve devatenáctiletý Jakub Menšík, který se na závěr roku probojoval až na Turnaj mistrů pro tenisty do 20 let. Na prestižním turnaji v Dauhá se probojoval až do finále, kde sice podlehl nasazené dvojce Karenu Chačanovovi z Ruska, ale při své spanilé jízdě vyhrál postupně nad Španělem Alejandrem Davidovichem, Britem Andym Murraym, Rusem Andrejem Rubljovem a Francouzem Gaëlem Monfilsem.

Parádní výkon předvedl na turnaji nejvyšší kategorie Masters v Šanghaji český tenista Tomáš Macháč. Nezalekl se šampiona letošního Roland Garros a Wimbledonu Carlose Alcaraze a španělskou světovou dvojku vyřadil poměrem 7:6 a 7:5. Prohrál až v semifinále se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. I tak zanechal skvělý dojem.