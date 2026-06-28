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Flamíková se Šantrůčkovou slaví celkové vítězství v SP. V Lucernu jim stačilo stříbro

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  12:16

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v Lucernu. | foto: ČTK

České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě Světového poháru v Lucernu a ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po vítězství v úvodním závodu v Seville a třetím místě před dvěma týdny v Plovdivu v neděli zkompletovaly medailová umístění.

Svěřenkyně trenéra Petra Blechy nestačily ve Švýcarsku jen na Američanky Reginu Salmonsovou a Miu Levyovou. Za sebou nechaly Češky chilskou posádku sester Melity a Antonie Abrahamových, které za nimi v pořadí SP zaostávaly o dva body.

České veslařky začaly závod zostra a prvních 1500 metrů jely ve vedení. O vítězství přišly až v poslední pětistovce, kdy neodolaly náporu Američanek.

„Byl to pro nás hodně těžký závod, hlavně kvůli těm podmínkám, je fakt vedro. Ale spokojené samozřejmě jsme. Chtěly jsme vyhrát, ale bohužel se nám to nepodařilo udržet v poslední pětistovce,“ řekla Šantrůčková České televizi.

„Měly jsme takovou taktiku, že se nebudeme dívat na soupeřky a prostě si pojedeme to svoje a zkusíme to. Podařilo se nám velmi dobře vyjet těch prvních 1500 metrů a to, že jsme to neudržely, to už je jenom taková malá vada na kráse.“

Veslařky Flamíková s Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě SP v Plovdivu

Spokojená s výkonem byla i Flamíková. „Vletěly jsme do toho hlava nehlava a děj se vůle boží. Musím uznat, že Američanky jsou na tom v této chvíli prostě líp,“ ocenila sílu soupeřek a vyzdvihla, že se Šantrůčkovou dokončily všechny tři závody v SP na medailových pozicích. „Jsem na nás pyšná, na nás i jako tým s trenérama a klukama, kteří s náma trénují,“ pochvalovala si.

Flamíková se Šantrůčkovou byly jedinými českými zástupkyněmi v medailových bojích.

Další tři lodě v sobotním semifinále neuspěly a musely se spokojit s účastí ve finále B. V něm slavili vítězství Dalibor Neděla a Jakub Podrazil na dvojskifu i párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal. Skifařka Alice Prokešová dojela čtvrtá.

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