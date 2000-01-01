náhledy
Už 113. ročník má za sebou tradiční veslařský závod – Primátorky. V okolí pražských dominant a před zraky diváků se z triumfu na Vltavě radovala Dukla, pro kterou šlo už o 44. výhru. Jak závod vypadal? Podívejte se v naší galerii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Na dvoukilometrové trati, která začíná v Podolí, se závodníci tradičně museli vypořádat se zatáčkou pod vyšehradskou skálou.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Jednou z dominant, jež je pro závod typická, je železniční most na Výtoni.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Právě na něm nechybělo několik desítek diváků, kteří tak měli skvělý výhled.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Fanoušci tak v jednu chvíli mohli koukat na část v Podolí a zmíněnou zatáčku, poté se mohli otočit směrem k Pražskému hradu a sledovat závěr závodu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ženský závod osmiveslic ovládl tým Olympu a navázal na výhry z posledních dvou let.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Závodnice Olympu tentokrát vyhrály jako takzvaná „čistá“ posádka, všechny veslařky jsou totiž členkami resortního centra.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Finiš závodu se nachází nedaleko Palackého mostu. A i když se odtamtud divákům nabízí tento výhled na Pražský hrad, závodníci si ho příliš neužijí.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Vítězství Dukly není překvapením, každoroční favorit zaváhání nepřipustil a slaví už 44. triumf.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Dopad do Vltavy mohl lehce šokovat, teplota vody se pohybovala kolem 15 stupňů.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
A s dalším vítězstvím na kontě zahřál tento polibek ve studené vodě o to více.
Autor: Michal Sváček, MAFRA