Bez Synka a s domácím mistrovství světa. Veslaři vstupují do sezony

„V průběhu celé zimy jsme měli testování, kterým prošli všichni závodníci. Poté se účastnili mistrovství republiky na dlouhých tratích a kontrolních závodů, na základě kterých byly sestaveny jednotlivé posádky,“ prozradil Synek, jak probíhalo vybíraní reprezentantů.

Devětatřicetiletý Synek loni ukončil kariéru kvůli zdravotním problémům a v minulosti českému veslování zajistil pět titulů mistra světa či tři olympijské medaile.

Všechny úspěchy posbíral na skifu, na němž nyní Češi mezi světovou elitou zatím závodit nebudou.

„Jezdí na něm buď ti suverénně nejlepší, nebo nejhorší. My teď nikoho, kdo by ve světové konkurenci reálně měl na finále A nebo B, nemáme. Je to dlouhodobá práce, mně to trvalo pět let,“ vysvětluje Synek.

I tak je ale reprezentace složena z úspěšných olympioniků, závodníků do třiadvaceti let a dalších veslařů, kteří jsou momentálně k dispozici.

„Aktuální nominace se týká prvního kola Světového poháru v Bělehradu, jsme domluveni s trenéry, že případně budeme zkoušet nějaké změny. Doufám, že všichni, kteří jsou tady, nás budou reprezentovat ve všech kolech Světového poháru, na mistrovství Evropy, a především mistrovství světa, které se letos v září koná v Račicích,“ dodal.

V mužské kategorii se objeví nadějná jména

Největší očekávání má svaz od dvojskifu lehkých vah, který obsadí Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek. „Kluci byli na olympiádě v Tokiu čtvrtí, řekl bych, že momentálně patří k našim největším nadějím,“ podotkl Synek. Další úspěšná jména poveze párová čtyřka. Předvedou se na ní aktuální mistři světa v kategorii do 23 let Filip Zima, Tomáš Šišma a Dalibor Neděla, doplní je účastník olympijských her v Tokiu Jan Fleissner.

Jan Fleissner ve finále C skifařů na olympijských hrách v Tokiu.

„Kluci mají poměrně velké zkušenosti, v trochu jiném složení spolu jezdili i loni na mistrovství Evropy, dokvalifikaci do Tokia nebo právě na mistrovství světa do třiadvaceti let. Přes zimu se fyzicky všichni posunuli, i když nějaký prostor pro zlepšení mají, jsou to ještě mladí kluci. Doufám, že u veslování vydrží a budou se stále zlepšovat,“ zhodnotil sestavu Synek.

Zároveň také poukázal na výhodu jejich vyrovnanosti. „V té posádce není žádný lídr, všichni kluci mají stejnou výkonnost, je to dobře sestavená čtyřka. Teď už je jen na nich, jak se k tomu postaví.“

Dvojskif utvoří Jakub Podrazil a Jan Cincibuch, kteří spolu loni vybojovali účast na olympijských hrách, a to i přesto, že spolu začali trénovat teprve měsíc před dodatečnou kvalifikací. Na čtyřce bez kormidelníka pak pojedou Adam Kapa, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj a Jakub Kyncl.

V ženské kategorii skify nechybí

Na skifu žen bude netradičně závodit Lenka Antošová, která se běžně věnuje dvojskifu, na němž se představila i v Tokiu. Druhou reprezentantkou na skifu bude Anna Šantrůčková.

„Anička je závodnice do třiadvaceti let, uvidíme, jaké nasbírá zkušenosti a jak se vyvine její sezona,“ konstatoval Synek. Na dvojskifu lehkých vah pojedou Kristýna Neuhortová s Veronikou Činkovou, dvojku bez kormidelnice obsadí Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou, od kterých má svaz také velká očekávání.

Na Světovém poháru by se měla představit i čtyřka bez kormidelnice, svaz ji ale pošle až na druhé kolo do polské Poznaně, jelikož ještě není jasné její složení. Předvést by se na ní nejspíše měly Markéta Nedělová, Lucie Heranová a Michala Pospíšilová.

Sezonu odstartují veslaři prvním kolem Světového poháru v Bělehradu od 27. do 29. května, druhé kolo se mezi 17. a 19. červnem uskuteční v polské Poznani, třetí pak 8. až 10. července ve švýcarském Lucernu. Po skončení SP bude sezona pokračovat mistrovstvím Evropy v Německu, které je na pořadu v srpnu, a zářijovým mistrovstvím světa, které po devětadvaceti letech hostí české Račice.