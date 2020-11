Pokud mladí chtějí vyhrávat, musí změnit svůj přístup, říká veslař Synek

Svítivě žlutá loděnice Dukly kontrastuje s ocelově šedou oblohou. Pár mladých veslařů právě trénuje na místním kanále, na pažích jim hrají svaly, pot na tváři se jim mísí s kapkami deště. Možná touží po tom, aby jednou byli tak úspěšní jako Ondřej Synek.



Pětkrát vyhrál mistrovství světa, má tři olympijské medaile. Co na tom, že mu za rok bude devětatřicet. Že už každodenní dril nemá zapotřebí. „Už když jsem přišel poprvé sem do loděnice, tak jsem chtěl být jednou olympijský vítěz. To mě žene dál,“ říká, zatímco si co chvíli odlupuje z dlaní kousky puchýřů. Důkazů celoživotní dřiny.