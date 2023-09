Vraštil se Šimánkem postoupili na MS do čtvrtfinále, ostatní Češi neuspěli

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek vstoupil do mistrovství světa ve veslování třetím místem v úvodní rozjížďce a postoupil do středečního čtvrtfinále. Další tři české posádky, které dnes do programu šampionátu v Bělehradě zasáhly, neuspěly a v pondělí pojedou opravy.