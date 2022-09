Antošová ani dvojskif Cincibuch, Podrazil do finále MS nepostoupili

Antošová o postup do finále přišla až v závěru. Na mezičase 500 metrů byla v čele, na kilometru druhá, ve finiši ji ale předstihly Španělka Irginia Rivasová, Britka Hannah Scottová i Alexandra Fösterová z Německa. Vyhrála favorizovaná Emma Twiggová z Nového Zélandu, Antošová ztratila na postup více než dvě sekundy.

„Nevím, zda jsem to (na začátku) přepálila, možná jo. Ale těžko říct, jak by to dopadlo, kdybych trošku pošetřila (síly) v první půlce. Prostě jsem to zkusila,“ řekla Antošová s tím, že závěr nebyl ideální. „Na patnáctistovce jsme viděla, že se všechno na mě hrne a 300 metrů do cíle mě to nějak přestalo poslouchat. Cílem jsme projížděla kožená, nešlo dát více. Bylo to ale blizoučko,“ podotkla třicetiletá veslařka, která se na skif přesunula před sezonu z dvojskifu. Její parťačka Kristýna Fleissnerová totiž přerušila kariéru.

Lenka Antošová

Dvojskif Cincibuch, Podrazil začal stejně jako v předešlých jízdách pomaleji a na kilometru uzavíral startovaní pole. Následně se česká dvojice dokázala posunout před Američany Sorina Koszyka a Thomase Phifera, do bojů o postup do finále se ale nezapojila.

„Celou sezonu bojujeme s úvody, tentokrát nám naštěstí soupeři neujeli tak moc. Snažili jsme se, ujeli nám méně než obvykle, ale byl to těžký závod. Semifinále mistrovství světa a to už je úplně jiný level. Dělali jsme, co jsme mohli, ale letos se trošku hledáme. Když to vezmu celkově, tak si myslím, že to bylo dobré,“ řekl Podrazil.

Ve finále B chtějí účastníci loňských olympijských her v Tokiu hlavně zajet dobrou jízdu. „A uvidíme, zda z toho bude sedmé, nebo 12. místo. Nebo něco mezi. Dnes jsme ale na vodě nechali, co jsme mohli a stačilo to na pátý flek. V neděli uděláme to samé a uvidíme,“ uvedl Cincibuch.

Loď České republiky ve složení Daniel Nosek, Jan Chlebovský, Martin Ježek, Jan Čížek, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal s kormidelnicí Barborou Zelenkovou.

Osma ve složení Daniel Nosek, Jan Chlebovský, Martin Ježek, Jan Čížek, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal s kormidelnicí Barborou Zelenkovou dnes startovala v opravách a podle očekávání na soupeře nestačila. Češi se dlouho drželi na čtvrtém místě, ve druhé polovině trati je ale předjeli Ukrajinci.

V odpoledním finálovém bloku se z českých posádek představí dvojka bez kormidelníka lehkých vah Milan Viktora, Jiří Kopáč, kteří s ohledem na malý počet přihlášených lodí postoupili do bojů o medaile přímo.