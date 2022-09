Flamíková s Novotníkovou postoupily do semifinále veslařského MS

Flamíková s Novotníkovou obsadily na letošním evropském šampionátu osmé místo a v sezoně se dokázaly prosadit do finálových jízd na Světovém poháru. V opravné jízdě proto patřily mezi adeptky na tři postupová místa a roli favoritek zvládly. Vyhrály způsobem start - cíl.

„Oproti rozjížďce jsme si lépe rozložily síly a předvedly i lepší finiš. Škoda, že jsme musely jet o závod navíc, ale až tak moc se nestalo. Ve středu máme volno, zregenerujeme a připravíme se na čtvrteční semifinále,“ uvedla Flamíková v České televizi. „Máme radost, že se nám podařilo postoupit. Soupeřky ale byly pomalejší oproti včerejšku. Věděly jsme, že to bude hratelnější,“ doplnila Novotníková.

Až do cíle bojovaly o druhé postupové místo Neuhortová s Činkovou. Sice se stále držely až na třetí pozici, dařilo se jim ale postupně přibližovat k Marion a Johanně Reichardtovým. Německé reprezentantky ale ve finiši český útok odrazily a vyhrály o 0,36 sekundy.

„Doufaly jsme, že to půjde a postoupíme. Udělaly jsme, co šlo. Na druhou stranu to byl pro nás skvělý závod, přiblížily jsme se k nim opravdu blízko. Oproti rozjížďce jsme se snažily odpálit lépe první kilometr, protože druhý máme lepší. Potrápily jsme je,“ uvedla Neuhortová. „Předvedly jsme, že máme dobrou formu a snad máme ambice skončit ve finále C vysoko. Nejprve tam ale musíme postoupit,“ dodala Činková v televizním rozhovoru. Češky teď čeká ve čtvrtek start v takzvaném semifinále C/D.

Páté místo v opravách obsadily párová čtyřka mužů Filip Zima, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Jan Fleissner, párová čtyřka žen Eliška Podrazilová, Anna Šantrůčková, Alžběta Zavadilová, Barbora Podrazilová i čtyřka bez kormidelníka Adam Kapa, Jakub Kyncl, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj.

První start na MS dnes absolvovala osma Daniel Nosek, Jan Chlebovský, Martin Ježek, Jan Čížek, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal s kormidelnicí Barborou Zelenkovou. Česká loď dojela pátá a čeká ji oprava. Přímo do finále postoupili pouze nejrychlejší Kanaďané.