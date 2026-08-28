Flamíková a Šantrůčková na veslařském MS dojely páté, Neděla s Podrazilem šestí

Z vítězství se radovaly Rumunky Adriana Adamová a Simona Radisová, mužský dvojskif ovládli domácí Melvin Twellaar a Simon van Dorp. Páteční finálový program v Nizozemsku ovlivnila nepřízeň počasí, boje o medaile se téměř o dvě hodiny posouvaly a závodilo se za deště.
Flamíková se Šantrůčkovou letos ovládly celkové hodnocení Světového poháru a na mistrovství Evropy ve Varese na začátku měsíce byly druhé, dnes se ale do bojů o medaile nedokázaly zapojit. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy byly po startu páté, v polovině dvoukilometrové tratě se posunuly na 4. místo, ale poté je dokázaly předstihnout Američanky Regina Salmonsová a Mia Levyová.
Závod ovládla vysoce favorizovaná rumunská posádka vedená dvojnásobnou olympijskou vítězkou a šestinásobnou světovou šampionkou Radisovou.
„Nějaké mírné mrzení tam samozřejmě je, ale když se na to podívám v kontextu celé sezony, tak si myslím, že je to super. Máme za sebou skvělý rok a naším cílem před mistrovstvím bylo dostat se hlavně do finále, což jsme splnily. A jsem ráda, že jsme se ve startovním poli neztratily a podařilo se nám nějakou loď předjet. Od čtvrtých Italek jsme taky nebyly daleko,“ řekla Šantrůčková České televizi.
České reprezentantky z deště a změny programu nadšené nebyly. „Měly jsme s sebou karty, tak jsme hrály před startem prší. Tu hodinu navíc jsme se nenudily,“ pousmála se Šantrůčková. „Aspoň mi nebylo poprvé v sezoně horko,“ řekla Flamíková, která se předtím k podmínkám vyjádřila i sarkasticky. „Svítí sluníčko, neprší, žádný vítr. Je to ideální čas na závodění takhle při večeru,“ pousmála se sedmadvacetiletá veslařka, která stejně jako její parťačka už den dopředu věděla, že by v Amsterdamu mělo pršet.
Pro Nedělu s Podrazilem byl již samotný postup do finále velkým úspěchem. Veslaři pražské Dukly se od startu drželi na šesté místě, které neopustili až do cíle. Podrazila v sobotu čeká společně s Flamíkovou závod smíšených dvojskifů.
Skifařka Alice Prokešová se dnes představila ve čtvrtfinále, dojela čtvrtá a nepostoupila do semifinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského se tak představí v sobotním finále C.
Šestadvacetiletá reprezentantka dnes nedokázala navázat na výkon z úvodní rozjížďky, v níž byla druhá. Prokešová se představila ve čtvrtfinále s dvojicí největších favoritek Lauren Henryovou z Británie a domácí Karolien Florijnovou, vedle nich ale nestačila ani na Brazilku Beatriz Tavaresovou. Prokešová byla na nepostupové čtvrté pozici od prvního mezičasu na 500 metrů až do cíle.
„První pod čárou a musím se smířit s finále C. Je mi to líto, ale úplně ostudný výkon to nebyl. Nicméně zítra si zkusím spravit chuť,“ uvedla Prokešová na Instagramu.
Mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu
Muži:
Dvojka bez korm.: 1. Welch, Taylor (N. Zél.) 6:16,62, 2. Dawson, Hill (Austr.) 6:18,50, 3. Lodo, Codato (It.) 6:19,68.
Ženy:
Dvojka bez korm.: 1. Adamová, Radisová (Rum.) 6:49,86, 2. Cornelisová, Péronová (Fr.) 6:56,21, 3. Salmonsová, Levyová (USA) 6:59,76, ...5. Flamíková, Šantrůčková (ČR) 7:03,82.