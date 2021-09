Čeští veslaři vybojovali na evropském šampionátu do 23 let zlato a bronz

Párová čtyřka v Poznani navázala na světový šampionát stejné věkové kategorie, který také ovládla. „Po startu jsme to prostě zkusili a drželi postartovní sprint co nejdéle. Pak se nám povedlo zbytek pole téměř ztratit a na kiláku jsme měli dvě lodě náskok. Pak už jsme začali náskok trochu ztrácet, ale stále drželi, co to šlo,“ uvedl Šišma v tiskové zprávě.



Ve finálových bojích se představily ještě další tři české posádky. Osma mužů byla čtvrtá, skifařka lehkých vah Veronika Činková a párová čtyřka žen páté.