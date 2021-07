Račice přivítají veřejnost. Další zavřené sezony už ne, děsí se šéf Labe arény

„Šampionát do 23 let pro nás byl testovací regatou a ukázalo se, že jsme na tak velký závod připraveni, což jsme ostatně dokázali už i v roce 2017, kdy se tady konalo mistrovství Evropy,“ říká Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Račice.

Uspořádat světový šampionát veslařů do 23 let však bylo mnohem náročnější než zmiňované mistrovství Evropy. Především kvůli přísným covidovým opatřením.

„Jde to uspořádat i v rámci opatření velmi dobře, jenom je to dražší. Například dříve jezdilo více výprav z hotelu jedním pendlbusem, nyní musí mít každá svůj. Takže je to o více nákladech a trochu menším komfortu, ale myslím, že kvalitu závodu to neovlivňuje,“ tvrdí Kurfirst.

Nejvíc ho mrzelo, že nemohli dorazit diváci. „Kdo tady byl na posledních mezinárodních závodech a zažil tu atmosféru, tak si musí přát, abychom tady měli diváky. Je to nezapomenutelný zážitek. Snad se situace ve světě upraví tak, aby na světový šampionát dospělých už fanoušci dorazit mohli,“ doufá šéf.

I po šampionátu do 23 let bude v Labe aréně živo. „Spoustu závodů jsme museli rušit nebo přesouvat. Když se to teď uvolnilo, téměř každý týden se tady něco koná. Snad to vydrží až do podzimu. A pokud přijdou zase nějaké restrikce, tak třeba až v listopadu, když nás to nebude tolik trápit,“ přeje si Kurfirst.

Do račického areálu se nyní začne vracet i veřejnost, což dosud nebylo možné. „Měli jsme tu celou dobu covidovou bublinu. Soustředili jsme se na organizované aktivity, kde jsme měli jmenný seznam účastníků, věděli jsme, jak jsou protestovaní, byli jsme je schopni vytrasovat. Areál je velký, když někdo jedním koncem přijde a druhým odejde, tak by ta opatření byla nerealizovatelná. Ale teď po mistrovství světa už snad Labe arénu zase otevřeme, máme i sedmdesát telefonátů týdně, lidé se na to ptají. Snad jim už zase budeme moci areál nabídnout k rekreaci,“ doufá račický ředitel.

Ani Labe aréna se kvůli dlouhotrvajícím lockdownům nevyhnula finančním ztrátám. „Museli jsme udělat nějaké úspory, což se na areálu samozřejmě projevilo. Teď doufáme, že už vše pojede normálně, další zavřené sezony bychom viděli neradi,“ děsí se Kurfirst.