Veslaři testovali formu, Synek s Podrazilem jeli první společný závod

Ale až v polovině srpna se definitivně rozhodne, zda se v Polsku bude opravdu závodit. „Já si však osobně nepřipouštím, že by se Evropa neměla konat, a vše chystáme tak, že se pojede. Samozřejmě ale může nastat situace, že se nepojede. Jasno má být 15. srpna,“ podotkl reprezentační trenér Jakub Makovička.

S výkony reprezentantů byl vcelku spokojen: „S většinou ano. Posádky, které už tady startovaly pod hlavičkou Českého veslařského svazu, nominací prošly, plus se k nim připojí ještě nějaké další.“

Makovičku potěšila zejména výkonnost lehkých dvojskifů ve složení Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil i Šimánek, Jan Cincibuch. Šimánek i Cincibuch dobře zajeli i na skifu.

„Vyzdvihl bych ještě výkon dvojskifu žen Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová kvalifikovaného na olympiádu, hlavně dnes v přímém souboji porazily Cincibucha, což se jim ještě nikdy nepodařilo. A zajely i dobrý čas,“ uvedl Makovička a pochválil i nově složený dvojskif Ondřej Synek, Jakub Podrazil.

Pro Synka s Podrazilem byla akce prvním společným závodem. „Je to první ostrý start prakticky po roce, naposledy jsem závodil loni na mistrovství světa, takže mi chvíli trvalo, než jsem se rozjel. Dnes mi přišlo, že to bylo lepší, ale výsledkově to bylo horší. Lehký dvojskif byl za námi i kousek méně. Potřebovali bychom ale závodit na někoho stejně rychlého,“ řekl Synek. V Račicích proti sobě totiž jezdily různě velké posádky s handicapy.