„Zažila jsem juniorský i dorostenecký šampionát, ale tady to byla ještě o dvě třídy vyšší úroveň. Poměřovat se s těmi nejlepšími je zážitek hrály jsme proti Norkám, Brazílii nebo Švédsku. To jsou všechno výborné týmy se světovými hráčkami. Byla to pro mě obrovská zkušenost, za kterou jsem moc ráda,“ říká s odstupem času studentka Fakulty aplikovaných věd v Plzni.
Vávrová je se 72 brankami druhou nejlepší střelkyní MOL Ligy, na turnaji v Německu však měla především defenzivní úkoly. „Byla jsem obeznámená se svou rolí v týmu. Úspěchem je už to, že jsem se do reprezentace dostala a mohla si na tak vysoké úrovni vůbec zahrát. Dala jsem do toho všechno, proto mě ani nemrzí, že jsem si tolik nezaútočila,“ vysvětluje.
Zápasy proti absolutní házenkářské elitě přinesly mladé spojce i nová poznání. „Bránit světové hvězdy je strašně těžké. Je to úplně jiný level než v domácí soutěži. Házená je rychlejší i silovější, ale právě to je pro mě obrovská zkušenost, která mě může posunout dál. Je to zase nová motivace, viděla jsem, kam bych se jednou chtěla v házené dostat. Vím, že na sobě musím dál tvrdě pracovat,“ uvědomuje si Vávrová.
Na palubovce narazila i na největší hvězdy světové házené, Henny Reistadovou nebo Noru Morkovou, které s týmem Norska získaly mistrovský titul, či Brazilku Brunu de Paulu. „To jsou hráčky, které jsem dřív sledovala a obdivovala. Teď jsem nastoupila proti nim, což byl skvělý zážitek.“
Na mistrovství světa české reprezentantky postoupily ze základní skupiny do hlavní fáze, tam však jejich cesta turnajem skončila. „Neodehrály jsme špatné zápasy, ale samozřejmě nás mrzí duel s Angolou. Ten jsme si prohrály samy,“ připomíná strakonická rodačka, která už vyhlíží další velký turnaj.
Ženské mistrovství Evropy bude totiž v roce 2026 hostit Česká republika. „Zažila jsem velkou akci, ale domácí šampionát je něco úplně jiného. Doufám, že se do nominace dostanu, ale je to ještě za hrozně dlouhou dobu. Může se také stát, že někdo bude mít najednou formu a vystřelí nahoru. Já na sobě budu dál pracovat a hlavně musím zůstat zdravá, to je ve sportu nejdůležitější,“ je si vědoma Vávrová.
Kromě reprezentačních povinností nastupuje již čtvrtou sezonu v dresu Kynžvartu. „Můj taťka trénuje a dříve také hrál, stejně jako moji bráchové. Takže tento sport byl u mě vybraný asi už od narození. S házenou jsem začínala v první třídě ve Strakonicích, za dorostenky hrála v Plzni a pak jsem přešla do Kynžvartu. Máme hodně dobrý kolektiv, sedly jsme si jako parta, a když se daří, tak nás to žene ještě víc dopředu. Doufám, že takhle ještě pár sezon společně vydržíme,“ věří mladá házenkářka, ale současně dodává, že by se v budoucnu nebránila zahraničnímu angažmá.
„Líbilo by se mi směřovat třeba do německé bundesligy. Můj vytoužený cíl je zahrát si Ligu mistrů, samozřejmě dostat se do top týmu jako Győr nebo Odense, to je sen každé házenkářky,“ uzavírá Vávrová.