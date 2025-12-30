Díky za tu zkušenost. Musím na sobě dál dělat, zjistila na MS mladá házenkářka Vávrová

Petr Pánek
  11:21
Na přelomu listopadu a prosince zažila házenkářka Veronika Vávrová s českou reprezentací svoje premiérové mistrovství světa žen. Pro teprve dvacetiletou spojku Kynžvartu to byl vrchol dosavadní kariéry.

Dvacetiletá házenkářka Veronika Vávrová v barvách Házené Kynžvart | foto: Fcb Házená Kynžvart

„Zažila jsem juniorský i dorostenecký šampionát, ale tady to byla ještě o dvě třídy vyšší úroveň. Poměřovat se s těmi nejlepšími je zážitek hrály jsme proti Norkám, Brazílii nebo Švédsku. To jsou všechno výborné týmy se světovými hráčkami. Byla to pro mě obrovská zkušenost, za kterou jsem moc ráda,“ říká s odstupem času studentka Fakulty aplikovaných věd v Plzni.

Vávrová je se 72 brankami druhou nejlepší střelkyní MOL Ligy, na turnaji v Německu však měla především defenzivní úkoly. „Byla jsem obeznámená se svou rolí v týmu. Úspěchem je už to, že jsem se do reprezentace dostala a mohla si na tak vysoké úrovni vůbec zahrát. Dala jsem do toho všechno, proto mě ani nemrzí, že jsem si tolik nezaútočila,“ vysvětluje.

Zápasy proti absolutní házenkářské elitě přinesly mladé spojce i nová poznání. „Bránit světové hvězdy je strašně těžké. Je to úplně jiný level než v domácí soutěži. Házená je rychlejší i silovější, ale právě to je pro mě obrovská zkušenost, která mě může posunout dál. Je to zase nová motivace, viděla jsem, kam bych se jednou chtěla v házené dostat. Vím, že na sobě musím dál tvrdě pracovat,“ uvědomuje si Vávrová.

Na palubovce narazila i na největší hvězdy světové házené, Henny Reistadovou nebo Noru Morkovou, které s týmem Norska získaly mistrovský titul, či Brazilku Brunu de Paulu. „To jsou hráčky, které jsem dřív sledovala a obdivovala. Teď jsem nastoupila proti nim, což byl skvělý zážitek.“

Na mistrovství světa české reprezentantky postoupily ze základní skupiny do hlavní fáze, tam však jejich cesta turnajem skončila. „Neodehrály jsme špatné zápasy, ale samozřejmě nás mrzí duel s Angolou. Ten jsme si prohrály samy,“ připomíná strakonická rodačka, která už vyhlíží další velký turnaj.

Česká házenkářka Veronika Vávrová (39) oslavuje střelecký úspěch proti Koreji.

Ženské mistrovství Evropy bude totiž v roce 2026 hostit Česká republika. „Zažila jsem velkou akci, ale domácí šampionát je něco úplně jiného. Doufám, že se do nominace dostanu, ale je to ještě za hrozně dlouhou dobu. Může se také stát, že někdo bude mít najednou formu a vystřelí nahoru. Já na sobě budu dál pracovat a hlavně musím zůstat zdravá, to je ve sportu nejdůležitější,“ je si vědoma Vávrová.

Kromě reprezentačních povinností nastupuje již čtvrtou sezonu v dresu Kynžvartu. „Můj taťka trénuje a dříve také hrál, stejně jako moji bráchové. Takže tento sport byl u mě vybraný asi už od narození. S házenou jsem začínala v první třídě ve Strakonicích, za dorostenky hrála v Plzni a pak jsem přešla do Kynžvartu. Máme hodně dobrý kolektiv, sedly jsme si jako parta, a když se daří, tak nás to žene ještě víc dopředu. Doufám, že takhle ještě pár sezon společně vydržíme,“ věří mladá házenkářka, ale současně dodává, že by se v budoucnu nebránila zahraničnímu angažmá.

„Líbilo by se mi směřovat třeba do německé bundesligy. Můj vytoužený cíl je zahrát si Ligu mistrů, samozřejmě dostat se do top týmu jako Győr nebo Odense, to je sen každé házenkářky,“ uzavírá Vávrová.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. Ústí n. LabemFlorbal - 16. kolo - 30. 12. 2025:Sparta vs. Ústí n. Labem //www.idnes.cz/sport
30. 12. 13:00
  • 1.10
  • 8.96
  • 15.00
Vítkovice vs. PardubiceFlorbal - 16. kolo - 30. 12. 2025:Vítkovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
30. 12. 15:00
  • 1.40
  • 6.48
  • 4.69
Collegiate Selects vs. SpartaHokej - - 30. 12. 2025:Collegiate Selects vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
30. 12. 15:10
  • 2.32
  • 4.25
  • 2.54
Třinec vs. KometaHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Třinec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:00
  • 1.95
  • 4.26
  • 3.19
Č. Budějovice vs. VítkoviceHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.25
  • 2.63
Liberec vs. Ml. BoleslavHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Liberec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 1.72
  • 4.54
  • 3.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Rodinný duel s Krejčího palbou pro favority. Jokič odkulhal a už se nevrátil

Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks u míče v zápase s Oklahoma City Thunder, hlídá...

Atlanta Hawks utrpěli v NBA už sedmou porážku v řadě, úřadujícím šampionům americké basketbalové ligy Oklahoma City Thunder podlehli 129:140. Vít Krejčí se při absencích Traeho Younga, Jalena...

30. prosince 2025  7:43,  aktualizováno  11:42

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

Díky za tu zkušenost. Musím na sobě dál dělat, zjistila na MS mladá házenkářka Vávrová

Dvacetiletá házenkářka Veronika Vávrová v barvách Házené Kynžvart

Na přelomu listopadu a prosince zažila házenkářka Veronika Vávrová s českou reprezentací svoje premiérové mistrovství světa žen. Pro teprve dvacetiletou spojku Kynžvartu to byl vrchol dosavadní...

30. prosince 2025  11:21

Hrozba pokutami zabrala. Snad v baráži neskončíme, věří ve volejbalovém Ústí

Volejbalové Ústí slaví výhru nad Kladnem.

Po krachu 0:3 v Ostravě viděl rudě a hrozil týmu pokutami, výhrou 3:1 nad favoritem Kladnem v posledním domácím zápase roku 2025 si ústečtí volejbalisté svého šéfa Miroslava Přikryla udobřili....

30. prosince 2025  10:53

Sny si plním přes šaty. V Brně šijí kostýmy pro Taschlerovy i Star Dance Tour

Návrhářka Kateřina Šmejkalová, majitelka ateliéru Nosme, s kostýmy, které šila...

Jako malá sedávala u televize s babičkou a společně sledovaly krasobruslení. Víc než skoky, piruety nebo twizzly je ale zajímaly „šatičky“. Nyní krasobruslařské kostýmy sama už třináct let šije, její...

30. prosince 2025  9:55

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

30. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  9:10

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
30. 12.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku.

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata...

30. prosince 2025  8:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho...

30. prosince 2025  8:36

Zabil ho talisman? Fotbalista v Africe zkolaboval a zemřel, příčina se vyšetřuje

Fotbalové hřiště ve Valles v Jižním Tyrolsku, kde se bude česká reprezentace...

Fotbalový zápas druhé nejvyšší soutěže v africkém Burundi skončil tragédií. Během utkání mezi kluby Les Guêpiers du Lac a LLB Amasipiri Never Give Up náhle zkolaboval a později zemřel záložník...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.