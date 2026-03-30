Jsme rozjeté, jsme v tempu, říká Strušková před semifinále volejbalistek

Blokařka Strušková připomněla, že ještě před třemi týdny bojovaly, aby vůbec byly v play-off a neskončily desáté. „Takže to semifinále je o to cennější,“ uvedla po tom, co ve čtvrtfinále vyřadily obhájkyně titulu z Prostějova.
„Do čtvrtfinále jsme šly s tím, že nemáme co ztratit. A i teď jsme outsiderky, nejsme pod žádným tlakem. Postup do semifinále jsme si zasloužily.“
Medaili Frýdek-Místek naposledy vybojoval v roce 2015, když v souboji o bronz porazil TJ Ostrava. Vy jste byla u toho. Dá se srovnat tehdejší a nynější družstvo?
Snad možná tou týmovostí, protože tehdy jsme mnohé přišly z juniorek a měly jsme podobnou partu. Bojovaly jsme jako nyní. Letos si vše sedlo, jsme skvělá parta, z čehož hodně těžíme. Když to některé z nás nejde, snažíme se ji povzbudit, pomoct ji, aby se chytla na jiné činnosti. A to bylo znát v sérii s Prostějovem, v tom jsme měly nad soupeřkami navrch.
Před 11 roky jste měly v kádru když nepočítám Slovenky z cizinek jen Bulharku Kristinu Jordanskou. Tentokrát jsou vašimi spoluhráčkami Polka, Nizozemka a Bulharka.
Holky k nám zapadly skvěle, jsou nesmírně týmové, všechny máme stejný cíl – uspět. Nejsou, jak to někdy u cizinek bývá, velké individualistky. Navíc naše nahrávačka (Polka Karolina Legieňová) je tady druhou sezonu, jsme si blízké, Polsko je kousek. Všechno to jsou bojovnice.
Pomohl vám i prosincový příchod univerzálky Jolany Šmídlové, která se vrátila z Ameriky?
Jolča nám hodně pomáhá svou energií. Je to typ hráčky, která potřebuje být na hřišti vidět, což není vůbec špatně. Potřebovali jsme další hráčku, která bude tým táhnout. Na to nás tam je teď více, takže o to je to snadnější. Zakřičíme si, motivujeme se. A výhodou je, že Jolča se zná ze svého dřívějšího působení s holkami z Ostravy, Veronikou Fukalovou a Anetou Bauerovou. I od nich jsme už předem věděly, že to bude fungovat.
Stojí vaše hra na podání a skvělé obraně na síti?
Servisem si hodně pomáháme, v tom jsou neskutečné mladé holky z lavičky. Třeba Tereza Motalová předvádí na podání parádní výkony. Několikrát nás díky tomu dostala do tiebreaku. A druhý zápas s Prostějovem jsme díky jejímu servisu vyhrály. Servisem soupeřky tlačíme, doma nám to hodně vychází, takže potom je i jednodušší obrana, protože zhruba víme, kam budou směřovat nahrávky.
Teď máte Šelmy, suverénky základní části. Bilanci v této sezoně s nimi máte stejnou jakou jste měly s Prostějovem – ve dvou utkáních jste vyhrály jen set.
Jsou to zkušené hráčky, bude to hodně těžké, ale ony teď měly týden pauzu, zatímco my jsme rozjeté, jsme pořád v zápasovém tempu. Navíc jsme rozhodující utkání s Prostějovem vyhrály 3:0. Můžeme jít do série sebevědomé a předvést pěkné výkony. Musíme však zápasy se Šelmami ustát v hlavách, být mentálně připravené, protože jejich hráčky si postup do finále nenechají jen tak vzít.
Budete mít ještě dost sil po náročné sérii s Prostějovem, s nímž jste během dvanácti dnů odehrály pět zápasů a 23 setů?
Únava je znát, ale když jste na hřišti, zapomenete na ni, únava jde stranou a snažíte se předvést to nejlepší, co zrovna můžete. Před tím pátým zápasem s Prostějovem jsem byla pořádně unavená, ale vše musí jít stranou. Je to adrenalin a vy se snažíte odevzdat na hřišti maximum.
Může vám pomoci, že dobře znáte nahrávačku Šelem Pavlu Vincourovou, provdanou Šmídovou, která ve vašem týmu působila před třemi roky?
Vinci je moje hodně dobrá kamarádka. Je skvělá nahrávačka, nejlepší v České republice. Možná mi pomůže, že vím, kam bude v určitých situacích nahrávat, ale těžko říct. Určitě se mě bude snažit také překvapit.
Už se před semifinále hecujete?
Už jsme si psaly, jsme v kontaktu. Těšíme se na sebe. Hecujeme se a my je budeme chtít potrápit. Znovu jsme v tomto souboji v roli outsiderek, ale ta role nám vyhovuje. (usmála se)