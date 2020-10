Taxis bych určitě nerušila, řekla Škvařilová-Řezáčová po Velké pardubické

Byla pro vás účast ve Velké pardubické splněným snem?

Ano, ale vzhledem k tomu, že jsme ji nedokončili, to nebylo úplně podle představ. Cíl byl závod dokončit tak, aby se nic nestalo a mít koníčka v pořádku doma.

Bylo to velké zklamání, když jste odcházela do depa po svých po pádu na Irské lavici?

V ten moment ano. Ale když jsem si uvědomila, že jsem já i kůň v pořádku, tak jsem byla ráda.

Myslíte asi i v kontextu toho, co se předtím dělo na Velkém Taxisově příkopu, kde měl fatální pád nadějný kůň trenéra Josefa Váni Sottovento?

Přesně tak.

Obávaný Taxis jste s All Scaterem skočila úspěšně. Co se vám před překážkou nebo nad ní honilo hlavou?

Je to docela rychlé. A to jsem si říkala, jak je nájezd dlouhý. Když se člověk vzpamatuje po překonání malé vody, následuje pár cvalů a je před Taxisem. Snažila jsem se dbát rad ostatních, abych si trošku nadjela, abych jela rovně a nerušila koně. Skočil to bez problémů, to nebyla moc moje práce.

Takže jste to nechala vyloženě na koni?

Jo.

Ostatní překážky kurzu Velké pardubické sice dobře znáte z jiných dostihů, ale pro vás osobně i pro All Scatera to byl první Taxis, že?

Ano. Vyskočil nad Taxis, podíval se za překážku, co ho čeká, natáhl nohy, věděl, kam má dopadnout. Vyhodnotil to dobře, jako starý mazák. Možná by byl nervóznější příště, kdy už by věděl, co ho čeká.

Jak jste se na překážku předem připravovala, když je pouze součástí Velké a nedá se skočit ani tréninkově?

Prohlížela jsem si doma videa, ráno jsem si dráhu procházela, obíhala jsem Taxis a hledala, kde je příkop menší. A on nikde menší není. (směje se) Konzultovala jsem to samozřejmě i s ostatními jezdci.

Vedle sebe jste měla například Jaroslava Myšku, který má v kariéře přes 300 vítězství… Co vám zkušenější rajťáci říkali?

Úplně poslední rada před dostihem byla od Libora Šimůnka (bývalého jezdce a nyní dostihového experta – pozn. red.), který mi říkal, že kdyby se mi zdálo, že ostatní jedou moc rychle, nemám bláznit, ale jet tempo, které je příjemné a optimální pro mého koně. Hlavně to nepřepálit, aby se pak neodrážel třeba jen z jedné nohy.

Překážku jste pak skákala úplně mezi posledními.

Držela jsem se vzadu s Jardou Myškou a s Pavlem Složilem, jeli jsme svoje tempo. Na startu se děly takové věci (opakovaný start – pozn. red.), že bylo zbytečné se mezi ostatní cpát.

Po závodě se zase hodně mluvilo o Taxisu kvůli smrti Sottoventa. Měla by se podle vás překážka nějak upravovat? Například právě zkušený žokej Myška navrhuje vsadit do živého plotu nějaké bariéry jako u ostatních skoků, aby koně podle toho reagovali a připravili se.

Těžko soudit. Skákala jsme poprvé a problém jsem neměla. Díky koni, na koze bych takovou překážku nepřeskočila. Určitě bych Taxis nerušila, to už by nebyla Velká pardubická. Jestli dávat, nebo nedávat do překážky ráhno, to by se muselo vyzkoušet, pak by se vidělo, zda to mělo efekt. Taxis se neskáče ani tréninkově, myslím, že by přitom ani nešlo vyvinout to správné tempo, jaké je v houfu koní při samotném závodě.

Co se pak stalo na Irské lavici?

Když se podíváte na video, je vidět, jak se celé startovní pole před překážkou trošku zavlnilo. Možná to All Scatera rozhodilo. Nějakým způsobem mu to uklouzlo nebo zaškobrtl, nezvládl z lavice seskočit tak, jak má. Přitom má Irskou přejetou tam i zpátky, ale zrovna v neděli to nevyšlo a já se nezvládla při seskoku udržet.

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

Věděla jsem, že jsme oba v pořádku. Koukala jsem, kam běží kůň, který naštěstí neutíkal s ostatními, ale zaběhl za les. Z dostihu jsem pak viděla jen konec od stájí.

Jste teprve osmá žena, která startovala v dlouhatánské historii Velké pardubické, která se jezdí od roku 1874. Proč vás žen není ve Velké více?

Spousta holek jezdí rámcové dostihy, ale do Velké potřebujete tým lidí, kteří vám toho koníka půjčí, což není úplně sranda.

Startovali jste jako velcí outsideři s vysokým sázkovým kurzem, v dostihovém programu jste měli dost nelichotivou vizitku…

To jsem ani nečetla.

Nedávali vám vůbec žádnou šanci.

Asi oprávněně, když jsme to zapíchli hned na Irské.

All Scater dosud nemá žádné vítězství, ani v dostizích nižší kategorie. Jaký je to kůň?

Velice rád se zraní a vynechá kvůli tomu celou sezonu. Loni si léčil artrózu kyčle. Když se malinko uhodí, hned je schopný poskakovat, jak ho to bolí, přitom za pět minut na to zapomene. Je to hysterka. Když ho jdeme ošetřit, nejradši by vylezl oknem. Před čtyřmi roky byl v jednom dostihu druhý s Adamem Čmielem.

All Scaterovi je deset let, jakou má budoucnost?

Popravdě nevím. Musíme to probrat ze všech stran. Příští rok by asi ještě mohl závodit. Pak už bude sloužit asi jako hodný domácí koníček.

Vy máte ve třiadvaceti letech na kontě celkem sedm vítězství. Čeho byste chtěla dále ještě dosáhnout?

Jezdím proto, že mě to baví. Až mě přestane bavit mlátit sebou o zem, tak už to dělat nebudu. Pomáhám rodičům u koní, máme jich v rodinné stáji celkem šest a jednoho poníka. Táta jezdíval, máma trénuje. Já jezdím od té doby, co se mě naši odvážili posadit na koně. Od dvanácti už mi půjčovali větší koně, kteří jsou klidnější než nevyzpytatelní poníci.