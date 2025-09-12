Softbalistky prohrály zápas o vše. Místo finálového boje skončily na ME páté

Svěřenkyně trenéra Tomáše Kusého zahájily předposlední den šampionátu suverénní výhrou 10:2 po pěti směnách nad Francií a s vyrovnanou bilancí 2:2 v šestičlenné finálové skupině byly blízko medailovým bojům. Výsledky dalších zápasů ale nakonec rozhodly o tom, že ve večerním duelu s Nizozemskem už nebude naděje na postup do utkání o bronz a ve hře bude buď finále, nebo nic.
České hráčky si v zápase o vše neporadily s nizozemskými nadhazovačkami. Jediný odpal zaznamenaly až v poslední směně, kdy už prohrávaly 0:2, bodovat ale nedokázaly. Nizozemky si tak o 12. titul v historii zahrají v sobotu s třináctinásobnými šampionkami Italkami, o bronz budou hrát Španělsko a Velká Británie.
ME žen v softbalu v Praze
finálová skupina:
Česko - Francie 10:2
Česko - Nizozemsko 0:2