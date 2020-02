Češka v nejlepší lize světa. Čekám super atmosféru, těší se Pecková

V české extralize vytáhla Ledenice na Českobudějovicku třikrát po sobě k titulu. Roli jasné jedničky plnila i v národním týmu, vyhrála poloprofesionální ligu na Tchaj-wanu a finále hrála i na Novém Zélandu. Ve třiadvaceti letech slušný sportovní životopis. A ten teď rozšíří o nejprestižnější destinaci.

Japonsko je v softbale jedna z nejlepších zemí na světě. Na posledním mistrovství světa v roce 2018 skončilo druhé za USA. Pecková se stěhuje do prefektury Aiči.

Tušíte, co vás v Japonsku čeká?

Nejdu do úplně neznámého prostředí. V Japonsku jsem už hrála s národním týmem. Japonsko má nejkvalitnější ligu světa a důkazem je i můj nový tým. Máme v něm několik vynikajících hráček i domácích reprezentantek. Myslím, že to bude podobné jako na Tchaj-wanu. Čekám super atmosféru na zápasech, ale také hodně trénování.

Peckovou v Ledenicích nahradí Pecková Veronika Pecková se přesunuje do Japonska, místo ledenické nadhazovačky je tak aktuálně volné. Je ale možné, že na soupisce na místě pro nadhazovačku jméno Pecková zůstane. „Už jsme to samozřejmě řešili a je pravděpodobné, že na její pozici se z první mety posune její sestra Michaela,“ potvrdil trenér ledenického týmu Aleš Pavel. „V zimě začala mít kvůli tomu už i speciální tréninky pro nadhazovače.“

Konkurence bude velká. Počítáte, že bude těžké se prosadit?

Vím, že to bude náročné. Osobně se soustředím zejména na to, abych byla stoprocentně připravená, kdykoliv mě tým bude potřebovat.

Bude mít klub i letos vysoké ambice?

Ano. Vzhledem k tomu, že Toyota předloni ligu vyhrála a v minulé sezoně skončila na třetím místě, tak jsou očekávání i pro letošek vysoká. Těším se na to.

Mluvila jste s trenérem nebo manažerem, jaká bude vaše role?

Zatím tato konverzace neproběhla. V týmu budu s velmi kvalitními nadhazovačkami, takže si myslím, že se budeme během zápasů hodně střídat.

Bylo těžké se rozhodnout, jestli na nabídku kývnete?

Vůbec ne. Byla jsem spíš překvapená, že se ke mně taková skvělá nabídka dostala. Vzhledem k tomu, že jsem v Japonsku chtěla hrát už jako malá holka, tak bylo rozhodování rychlé a jednoduché.

V zahraničí jste toho odehrála už dost. Adaptace na Japonsko asi problém nebude, že?

Asi to nebude tak těžké, ale nějakou dobu to trvá vždycky. Přece jen je to daleko a je to úplně jiný svět. Proto letím do Japonska měsíc před začátkem soutěže, který je ve druhé polovině března, abych měla na adaptaci dostatek času. Stěhuji se do města Toyota, jež je u velkého města Nagoja v prefektuře Aiči.

Česká softbalistka Veronika Pecková.

Co přestup znamená pro Ledenice? Je v něm i nějaká kompenzace jako ve fotbale?

Nejedná se o přestup, ale pouze o hostování do zahraničí, takže žádná kompenzace tam není. Je tam i možnost prodloužení o další sezonu.

Ledenické ženy tak ale budou obhajovat extraligový titul bez vás.

A já jim věřím, že to zvládnou i beze mě. V Japonsku strávím celou sezonu, takže za Ledenice hrát nebudu.

Na reprezentaci to vliv mít nebude?

Ne, to určitě ne. Mám to zanesené i ve smlouvě, že reprezentace je vždy na prvním místě a Toyota mi u reprezentačních akcí a turnajů vyjde vstříc. Už se moc těším, protože obléknout český národní dres je vždy pocta.