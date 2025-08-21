Kafka Malá míří do Norska. Bude hrát házenou za Storhamar

  10:19
Kapitánka házenkářské reprezentace Veronika Kafka Malá bude hrát po vyhlášené insolvenci svého dosavadního zaměstnavatele Ludwigsburgu v příští sezoně za Storhamar. O přesunu jedenatřicetileté levé křídelnice do týmu úřadujícího norského mistra informoval svazový web handball.cz. V novém působišti si zahraje i elitní Ligu mistryň.
Písecká rodačka Kafka Malá hrála za německý velkoklub Bietigheim, jenž se loni přestěhoval a změnil název na Ludwigsburg, od roku 2021. Získala s ním mimo jiné čtyři bundesligové tituly, nicméně klub se v létě ocitl ve velkých finančních problémech. Kvůli dluhům byl vyloučen z nadcházejícího ročníku Ligy mistryň a stále ještě není jasné, zda bude moci pokračovat v domácí soutěži. Klub podal insolvenční návrh a hráčky si mohly hledat nové angažmá nebo zůstat za nižší mzdu.

„Vše se stalo náhle a nečekaně. Jeden den bylo vše zalité sluncem a druhý den nás svolali na týmovou poradu, kde nám oznámili, že má klub finanční problémy,“ popsala Kafka Malá situaci.

Ta se týkala také slovenského trenéra české reprezentace Tomáše Hlavatého, který se na angažmá v klubu od léta dohodl teprve letos v únoru. Paradoxně krátce poté, kdy se ve stejné situaci jako nyní ocitl v Kristiansandu. „Byli jsme oba v šoku. Ale byla to realita, se kterou se musíme poprat,“ řekla česká házenkářka.

V létě tak vedle svatby s dlouholetým partnerem musela Kafka Malá řešit i svou profesionální budoucnost. „Vyjednávání byla složitá, ale v posledních hodinách se vše událo dost rychle. Hodně mě přesvědčilo jednání trenéra Kennetha Gabrielsena, který se mnou v posledních dnech komunikoval a představil, jakou hrají házenou v Norsku, jak vypadá tým i filozofie klubu. To mě přesvědčilo, že je tenhle klub pro mě správné místo,“ řekla 170 cm vysoká hráčka, jež nové angažmá konzultovala i s bývalými trenéry české reprezentace, Nory Bentem Dahlem a Geirem Oustorpem.

Odchovankyně písecké házené tak zamíří na své čtvrté zahraniční angažmá. Po odchodu z pražské Slavie v roce 2016 hrála jednu sezonu za německý Oldensburg a do roku 2021 pak byla hráčkou klubu Paris 92.

Témata: házená
