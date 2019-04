Kadlecová: Při výhozu mi spadla hůlka na oko, málem jsem oslepla

Mažoretky ji okouzlily už v pěti letech a od té doby má hůlku v ruce skoro každý den. „Provází mě celý život. Trénuju denně, ale je to čím dál tím složitější. Skloubit sport se školou se ještě zvládnout dá, ale až skončím se studiem, tak nejspíš skončím s aktivním twirlingem a přesunu se do role trenérky,“ vypráví Kadlecová.

Její sport je v Česku relativně novým, a tak chybí zkušení koučové. „Na jedné mezinárodní soutěži jsem se seznámila s lektorem z Francie. Posíláme si videa a jednou za dva měsíce přijede on do Čech nebo já jedu do Francie. Je to dost neobvyklé, finančně náročné, ale už jsem zvyklá,“ vysvětluje studentka jazyků na filozofické fakultě.

Cestování na soutěže a soustředění je drahé. „Jezdím do ciziny na závody minimálně třikrát ročně a k tomu občas na soustředění, takže svůj volný čas trávím na brigádách, abych si cesty mohla zaplatit,“ dodává.

Se svým sportem navštívila mnoho zemí a cestování je jejím koníčkem. „Po Evropě jsem byla skoro všude. Minulý rok na podzim mě na závodech požádala maminka jedné ruské závodnice, jestli bych nemohla přiletět na týden do Permu a vytvořit jejich týmu choreografii. Takových nabídek si vážím skoro více než medailí, je to pro mě ocenění, že asi opravdu něco umím,“ rozzáří se Kadlecová.

Twirling Druh sportovního tance, který je kombinací mažoretkového sportu, gymnastiky a baletu. Hodnotí se nejen umění s hůlkou, ale i akrobatické a taneční kousky závodnic. Veronika Kadlecová se účastní závodů dvou největších světových organizací NBTA a WBTF, které spolu začaly spolupracovat pod názvem IBTF s cílem dostat twirling na olympiádu. Nejvíce rozšířený je v Číně, Americe a Francii.

Při vystoupení jsou nejvíce bodované výhozy hůlky zkombinované s gymnastickým nebo tanečním prvkem. „Za ty dvě minuty musím předvést triky, příběh a působivou choreografii,“ upřesňuje. Její úspěchy jsou vydřené a při tréninku se stávají díky akrobacii s náčiním různá zranění. „Modřiny od hůlky jsou na denním pořádku. Dva roky zpátky mi spadla při výhozu přímo na oko. Málem jsem na něj oslepla, dva měsíce jsem ho nemohla otevřít. Také mám vrozenou vadu nohy, stáčí se mi dovnitř. Neměla jsem s tím ani normálně chodit, ale zabojovala jsem a srovnalo se to. Když hodně trénuji, tak mě noha bolí,“ vypráví.

Jako trenérka malých dětí v českobudějovickém klubu Starlette se snaží předávat zkušenosti. „Tréninky máme každé úterý v tělocvičně na Jirsíkově gymnáziu. Ale tam je nízký strop, tak jezdíme o víkendu do Velešína, kde je vyšší, nebo trénujeme venku,“ popisuje Kadlecová.

V pondělí odlétá na mistrovství Evropy do italského Lignana a v srpnu se chystá obhájit vítězství na Světovém poháru ve Francii, který se koná jednou za dva roky. „Je toho teď hodně, na konci května mám státnice a ještě mistrovství republiky. Mám málo času na přípravu nových choreografií,“ posteskne si.