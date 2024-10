Do Peru odlétala nejistá, pak střelkyně Blažíčková brala tři medaile

S týmovými kolegyněmi Kateřinou Mikulčíkovou a Adélou Zrůstovou získala Blažíčková bronz v závodě na 50 m vleže, ve stejné disciplíně skončila třetí individuálně. Vrcholem pak byl titul světových šampionek v třípolohové malorážce, jež trio Dukly Blažíčková, Mikulčíková a Barbora Dubská vybojovalo v Limě v novém juniorském světovém rekordu 1763 bodů.

„Té zlaté s holkama si cením určitě nejvíc. Jsem hrozně ráda za týmovou medaili, protože ta radost se dá sdílet s ostatními,“ líčila jednadvacetiletá Blažíčková.

Je to víc než individuální bronz?

Je. Jsem hrozně pyšná, jak jsme to zvládly. Holky střílely neskutečně, Kačka Mikulčíková, která ještě nemá tolik mezinárodních zkušeností, byla fantastická. Jsem strašně ráda, že se nám to povedlo.

Navrch s novým světovým rekordem.

Máme teď v dívčí reprezentaci silný juniorský ročník, do toho musíme započítat ještě Áďu Zrůstovou. Vždycky se střídají období, kdy se schází silnější a slabší ročníky. Teď jsme na té silnější vlně.

Stihly jste světové zlato v Peru nějak oslavit?

Vlastně ne. (úsměv) Tam jsme pak měly ještě další závod vleže, nebyl čas. A když jsme se vrátily, rozjely jsme se buď do školy nebo do práce. Ale doufám, že to ještě do konce roku doženeme.

Bronz jste vybojovala s malorážkou vleže na 60 ran, což je neolympijská disciplína. Tolik ji netrénujete, bylo to překvapení?

Musím říci, že zase tolik ne. I když ležák na závodech venku tak často nestřílíme, mě se střílí docela hezky. Na Evropě jsem byla sedmá, s holkama jsme tam braly i týmové zlato. V Peru to byl těžký závod kvůli tomu, že hodně foukalo. Udělala jsem pár chyb, byly tam rezervy, ale celkově to bylo povedené.

Vrcholem sezony pro vás byly olympijské hry ve Francii. Bylo těžké naladit pak formu ještě na juniorský šampionát?

Musím přiznat, že už jsem unavená, sezona je dlouhá. Po olympiádě jsem si dala dva týdny pohov, ale pak jsem se musela vrátit do tréninku. Měla jsem velkou krizi, vůbec mi to nešlo. Do Limy jsem odlétala nejistá, neměla jsem předtím dobré závody. Ale věděla jsem, že když budu dělat svoji práci, může to zase fungovat. Vlastně mi vyhovoval i ten vítr, spousta juniorů ještě v těchto podmínkách není zvyklá střílet. Já už s tím nějaké zkušenosti mám. Najít formu ale bylo těžké a i když jsou z toho tři medaile, nebylo to stoprocentní. Umím střílet lépe.

Teď už bude prostor na oddych?

Ještě úplně ne, v listopadu mám ještě univerzitní mistrovství světa. Dám si zase dva týdny volna, pak do toho naskočím. Končím letos v juniorské kategorii, příští rok v březnu na mistrovství Evropy už budu střílet v ženách. Bude to ještě náročnější.