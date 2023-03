Touha po medaili byla obrovská, říkala spokojená Blažíčková po juniorském bronzu

„Touha po medaili byla obrovská. Jsem ráda, že se mi to povedlo,“ radovala se po závodě devatenáctiletá Blažíčková.

Už v kvalifikaci skončila na třetím místě, v osmičlenné vyřazovací fázi pak nestačila jen na pozdější vítězku Nielsenovou z Dánska a druhou Švýcarku Gogniatovou. Blažíčková tak navázala na úspěch z loňského září, kdy na mistrovství Evropy dospělých ve Vratislavi vybojovala stříbro v třípolohové střelbě ze sportovní malorážky a zároveň pro Českou republiku získala účastnické místo na olympijské hry v Paříži.

Co pro vás znamená tenhle bronzový úspěch?

Je to jeden z mých nejlepších výsledků v sezoně. Přála jsem si jít do finále i z toho důvodu, že v juniorkách už moc nezávodím. Mám radost, že se mi závod povedl.

Byla jste hodně nervózní?

Nejsem zvyklá na to, že bych byla při závodě nervózní. Nejsem ten typ, ale tentokrát jsem výjimečně na začátku a na konci trošku byla. Musela jsem více pracovat a více rány odkládat, což u mě není zvykem. Jsem spokojená, přestože jsem dělala základní chyby. To k tomu ovšem patří.

Věřila jste si na medaili už před začátekem šampionátu?

Vždycky je mým cílem vyhrát. I trenérovi vždycky říkám: Kouči, jdeme to vyhrát. Otázkou pak samozřejmě je, co se stane. S finále moc spokojená nejsem. Byla jsem hodně nervózní, trápila se. Ale obecně nebyly výsledky ve vyřazovací části tak vysoké, takže se mi to povedlo. Nicméně z mé strany vše nebylo tak kvalitní, jak bych si představovala. O to víc jsem za bronz ráda.

Je pro vás střelba ze vzduchovky velkou změnou oproti sportovní malorážce?

Se vzduchovkou jsem se poslední dobou docela trápila, nedokázala střílet tak dobré výsledky. Soustředila jsem se spíše na malorážku, takže tohle beru jako úspěch. Jsem šťastná. Je to třetí místo, bronz, to je vždycky super. (úsměv)

Plánujete tedy se vzduchovkou dál pokračovat?

I ve vzduchovce se chci posouvat dál. Myslím, že jsem teď přišla na to, jak s ní střílet. Proto bych se chtěla dále zlepšovat a přidat cenný kov ze vzduchovky i v seniorské kategorii.