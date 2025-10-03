Plážové volejbalistky Svozilová a Štochlová jsou v Mexiku v osmifinále

Autor:
  8:36
Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie Challenge ve Veracruz postoupily do osmifinále. Předkolo play off čeká v Mexiku zbývající dva české ženské páry Kateřinu a Annu Pavelkovy i Martinu Maixnerovou s Kylie Neuschaeferovou. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem mají před sebou ještě druhý zápas v základní skupině.

Markéta Svozilová sleduje přihrávku Marie-Sáry Štochlové. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Svozilová se Štochlovou v první společné sezoně, která plážovým volejbalistům v listopadu vyvrcholí mistrovstvím světa v Austrálii, skončily minulý týden na turnaji kategorie Elite v Riu de Janeiro ve skupině. Tentokrát vyhrály v základní části oba své zápasy a zabojují o čtvrtfinále. O postup mezi osmičku nejlepších už mezi elitou bojovaly v Hamburku a Gstaadu.

Sestry Pavelkovy po úvodní porážce 0:2 v českém souboji s Neuschaeferovou a Maixnerovou porazily domácí dvojici Torrésová, Ramírezová 2:0. Jejich reprezentační kolegyně naopak druhou výhru ve skupině B nepřidaly, po porážce 1:2 s druhým nasazeným párem Clancyová, Milutinovicová jdou ale rovněž do předkola.

Šépka se Sedlákem úvodní zápas ve skupině prohráli, americké dvojici Harrison, Caldwell podlehli 0:2. Dnes je čeká souboj s norským týmem Ringöen, Aas.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu ve Veracruz (Mexiko):

Ženy:
Skupina B:
K. Pavelková, A. Pavelková (18-ČR) - Torrésová, Ramírezová (31-Mex.) 2:0 (23, 12)
Clancyová, Milutinovicová (2-Austr-) - Neuschaeferová, Maixnerová (15-ČR) 2:1 (-17, 19, 11).

Skupina C:
Svozilová, Štochlová (3-ČR) - Niederhauserová, Benteleová (19-Švýc.) 2:0 (19, 16).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kartalová vs. NoskováTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Kartalová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.71
  • -
  • 1.45
Bellucci vs. MacháčTenis - 2. kolo - 3. 10. 2025:Bellucci vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
3. 10. 09:30
  • 2.50
  • -
  • 1.55
Bartůňková vs. QuevedováTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Bartůňková vs. Quevedová //www.idnes.cz/sport
3. 10. 10:30
  • 1.41
  • -
  • 2.87
Barranco Cosano vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Barranco Cosano vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
3. 10. 14:00
  • 2.29
  • -
  • 1.62
Potenza vs. BrunclíkTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Potenza vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
3. 10. 16:00
  • 2.58
  • -
  • 1.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly. „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Plážové volejbalistky Svozilová a Štochlová jsou v Mexiku v osmifinále

Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie Challenge ve Veracruz postoupily do osmifinále. Předkolo play off čeká v Mexiku zbývající dva české ženské...

3. října 2025  8:36

Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz

Čeští kajakáři získali na mistrovství světa ve vodním slalomu dvě medaile. Jakub Krejčí byl v Penrithu stříbrný, olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec o sedm setin za ním bronzový. Předčil je...

3. října 2025  8:07

Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...

3. října 2025  7:59

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...

3. října 2025  7:11,  aktualizováno  7:51

Slalomářka Zwoliňská získala na MS zlatý double, ovládla i závod kajakářek

Polka Klaudia Zwoliňská získala na mistrovství světa ve vodním slalomu zlatý double. Po čtvrtečním závodě kanoistek ovládla i dnešní kategorii kajakářek. České kajakářky Gabriela Satková a Antonie...

3. října 2025  7:36

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

Voženílek má zlomenou kost v noze, bez hokeje může být dva měsíce

Reprezentačního útočníka Daniela Voženílka čeká dlouhá pauza od hokeje. Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze....

2. října 2025  21:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.