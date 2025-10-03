Svozilová se Štochlovou v první společné sezoně, která plážovým volejbalistům v listopadu vyvrcholí mistrovstvím světa v Austrálii, skončily minulý týden na turnaji kategorie Elite v Riu de Janeiro ve skupině. Tentokrát vyhrály v základní části oba své zápasy a zabojují o čtvrtfinále. O postup mezi osmičku nejlepších už mezi elitou bojovaly v Hamburku a Gstaadu.
Sestry Pavelkovy po úvodní porážce 0:2 v českém souboji s Neuschaeferovou a Maixnerovou porazily domácí dvojici Torrésová, Ramírezová 2:0. Jejich reprezentační kolegyně naopak druhou výhru ve skupině B nepřidaly, po porážce 1:2 s druhým nasazeným párem Clancyová, Milutinovicová jdou ale rovněž do předkola.
Šépka se Sedlákem úvodní zápas ve skupině prohráli, americké dvojici Harrison, Caldwell podlehli 0:2. Dnes je čeká souboj s norským týmem Ringöen, Aas.
Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu ve Veracruz (Mexiko):
Ženy:
Skupina C: