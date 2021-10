S mistryní světa vydržela boxerka Kubíčková v ringu šest kol

„Dostali jsme nabídku od boxera Lukáše Konečného na zápas z německé stáje. Následně jsme se dozvěděli, že Věrka nastoupí proti juniorské šampionce, držitelce pásu WBC, který měli například Muhammad Ali, Holyfield, Tyson či Kličko,“ říká David Kubíček, manžel a trenér z táborského oddílu KBC.

„Měla jsem různé nabídky, ale necítila jsem se připravená. Toto se však odmítnout nedalo. Byla to obrovská výzva. Je to jako dostat nabídku hrát NHL v hokeji. Neměla jsem co ztratit, jen dostat pořádnou nakládačku,“ dodává s úsměvem Věra Kubíčková, která si ze zápasu odnesla monokl a zlomený nos. „Pečlivě jsme studovali všechna videa, každý pohyb soupeřky a snažili se na její taktiku najít účinné zbraně,“ doplňuje trenér.

Na přípravu měla 32letá boxerka pouhé tři týdny. „Byl to mazec. Dvou- a třífázové tréninky, trénování lidí z klubu a do toho jsem musela fungovat jako máma dvou dětí, jako manželka, ženská v domácnosti a dělat účetnictví. Hlava mi to kolikrát nebrala a nechtěla dělat tréninky na sto procent. Nakonec se dá ale zvládnout vše. Cítila jsem se dobře a mohla jít do zápasu,“ popisuje přípravu.

Strach si nepřipouštěla, jen sportovní nervozitu. „Že to bolí, s tím už tam jdete. Nehrajete holt šachy. Jen jsem měla obavu, abych si nezranila kvůli práci třeba ruce. A upřímně, raději se poměřím se zkušenější zápasnicí, protože tam očekáváte spíše technické věci, ne plácanou. Moc jsem se těšila a chtěla podat co nejlepší sportovní výkon,“ říká Kubíčková, kterou k boxu přivedl před zhruba devíti lety manžel.

Všichni mysleli, že se soupeřkou, která je o 10 let mladší, neodboxuje všech šest kol. To se ale mýlili. Věra Kubíčková německé šampionce Fai Phannarai, rodačce z Thajska, podlehla na body 56:60.

„Na výhru bych ji musela knockoutovat. Ona ale neměla takovou převahu, aby ukončila zápas před limitem, jak všichni čekali. Jsem nadmíru spokojená,“ hodnotí Kubíčková.



Dostala přezdívku Queen

Když nastupovala do ringu, děti i manžel o ni měli strach jen chvíli. „Byla to obrovská euforie. Státní vlajky, hrdost, sportovní čistota. V tu chvíli ze mě strach o ženu spadl, jen jsem chtěl, aby si to maximálně užila,“ říká Kubíček.

Boxerkám se po utkání dostalo uznání od diváků, trenérů i bývalých boxerů. „Byl to vyrovnaný duel, kdy profík věděl, že má soupeřka navrch. Skončilo to však na body. Nejkrásnější byl konec. Lidé skandovali, dostalo se nám velice profesionálního jednání a respektu od druhé strany. Došlo na autogramiádu a Věrka dostala přezdívku Queen – královna. A pak se stala pro nás neuvěřitelná věc, kdy holkám přišel pogratulovat Jürgen Blin – bývalá německá hvězda, která se utkala s Muhammadem Alim,“ vypráví Kubíček.

„Byla to obrovská čest. Řekl mi, že soupeřka na mě nenašla klíč, jak by mě mohla zdolat. Jsem pyšná, že jsem mohla reprezentovat naši zemi, Tábor, klub i trenéra. Jsem ráda, že to se mnou prožívaly i moje děti a že jsou na mámu hrdé. Doufám, že mi zdraví vydrží a ještě nějaká perla přijde,“ přeje si táborská boxerka, kterou jihočeští fanoušci bojových sportů pravděpodobně uvidí v akci už 17. prosince. To se v táborském kulturním centru Milenium koná osmá Noc bojovníků, pro niž hledá soupeřku v thajském boxu či K1. Mimo ní pak návštěvníci benefiční akce uvidí dalších 11 zápasů v klasickém i thajském boxu.

„Opět bychom rádi večer udělali sbírku pro někoho, kdo potřebuje pomoci či podporu. Kdyby někdo měl nápad, ať se nám ozve,“ podotýká Kubíčková. Prozradila také, že nyní bude dělat motivační besedy pro klienty organizace Cheiron T, jež pomáhá dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin.